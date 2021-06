Eduardo Bonilla: “La Carta de Madrid no tiene que ver con nuestros intereses”

Un vistazo rápido al proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación. El secretario Eduardo Bonilla conversó con EXPRESO sobre este tema, además de algunos momentos políticos recientes como la fallida alianza de CREO, PSC y UNES; la adhesión de Pascual del Cioppo al Gobierno y la Carta de Madrid.

- Empecemos con el proyecto de Ley de Libre Expresión. Que se pretenda eliminar el delito de calumnia ya ha provocado escozor en algunos bloques de la Asamblea. ¿Cuál fue el análisis para llegar a esa conclusión?

- Uno no debe irse a la cárcel por dar una opinión. Fue una recomendación que se tomó de sentencias de cortes y organismos internacionales. Los mecanismo de litigios seguirán siendo los civiles.

- A sabiendas de que solo este aspecto sin contar otros puede, en el debate, fragmentar aún más una Asamblea ya fragmentada...

- No creo que cause división porque la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo ser humano. No tiene bandera política.

La Ley de Libre Expresión es perfectible... No podemos seguir con una ley que crea entes que sirven para perseguir.

- El proyecto salva algunos artículos de la actual ley, como el que prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos en medios de comunicación, mermando su capacidad. ¿Por qué lo mantienen?

- En el tema de la publicidad, el presidente (Guillermo) Lasso ha sido muy claro que sí va a permitir que todas las empresas puedan publicitarse en los medios privados. Eso será asunto de otra ley que hablará de otros temas.

- El proyecto de ley recoge el derecho a la réplica y respuesta. Le da un plazo de 72 horas a los medios para responder a estos pedidos. Lo que no dice la ley es qué pasa si, por cualquier motivo, no se responde dentro del plazo. ¿Habrá sanciones?

- Por la vía civil serán todas las reclamaciones. La ley es clara. Puede presentar su derecho a la réplica y hago una distinción con el de rectificación. Una cosa es que yo tenga derecho de pedirle al medio que presente mi punto de vista, mas no el derecho a la rectificación. Eso es distinto. Lo que hacía la autoridad, en el pasado, es decirle al medio que no está de acuerdo con el titular o la publicación y se les daba el titular que querían que aparezca. Eso es atentar contra la libertad de expresión.

- Cambiando de tema. Llamó la atención, en los entretelones de la nueva Asamblea, que se diera una reunión entre el presidente Guillermo Lasso, el expresidente Rafael Correa y otros. Más allá de que sea una figura política de peso, ¿qué hacía el presidente reunido con un prófugo de la justicia?

- Escuchar y conversar no tiene nada de malo y en función de eso y de los intereses que creemos más convenientes para los ecuatorianos se tomó una decisión de una alianza. No hay que verlo como una alianza política porque temas como la Ley de Libre Expresión son importantes y que hay que garantizar. No debe llevarse a banderas políticas.

- La ruptura de la alianza provocó movimientos al interior de su antiguo aliado, el Partido Social Cristiano (PSC), que perdió a su presidente nacional, Pascual del Cioppo, ahora funcionario del Gobierno. ¿Qué opina de la postura del propuesto como embajador en España?

- Creo que cada uno tiene el derecho a escoger en todo momento lo que le dicta su conciencia en beneficio de lo que considera algo importante para los ecuatorianos. No cuestiono esas decisiones.

- ¿Y les dice algo el silencio de Nebot y del PSC sobre la salida de su ahora expresidente nacional?

- No tengo idea. No puedo especular sobre lo que él pudiera pensar.

Pascual del Cioppo ha sido nombrado y entiendo ha aceptado el cargo de embajador en España.

- En todo caso, ¿Pascual del Cioppo va como embajador a España?

- Sí. Ha sido nombrado y entiendo que ha aceptado. Eso fue consensuado antes de cualquier tipo de otro acuerdo posterior. Al final del día hay cosas que, desde esa tienda política estaremos de acuerdo. No sería antinatural que pudiera darse esa vocación de servicio con gente que pudiera coincidir en muchos temas.

- ¿Es decir que podremos ver otros rostros socialcristianos en el equipo del presidente Lasso?

- Desconozco de alguna acción política. Tendría que consultarlo con el ministro de Gobierno.

- Ha provocado mucho ruido la Carta de Madrid. ¿Comulgan con su contenido?

- Esa carta es una adhesión de un partido político extranjero y no tiene nada que ver con nuestros intereses y lo que queremos promover en Ecuador es el Gobierno del encuentro, que desde el día uno garantiza la libertad de expresión en el país.

- ¿Entonces no comulgan con la carta?

- No he dicho eso. Digo que me preocupan a mí y al Gobierno la gestión y los temas que tienen que ver con la política interna, con los problemas locales como vacunación, seguridad, empleo. Eso nos quita el sueño.