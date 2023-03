El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió la madrugada de este 10 de marzo 2023 dejar sin efecto todas las decisiones adoptadas, desde el 18 de noviembre de 2022, por los cuatro consejeros que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional.

Entre otras, la designación de Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos que se produjo el 3 de diciembre pasado, y que no ha sido posesionado por la Asamblea Nacional.

Junto a esta, quedaron sin validez unas 60 resoluciones adoptadas en su momento por Hernán Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán. Según el informe jurídico que sustentó la decisión, 20 corresponden a resoluciones sobre designación de autoridades; 22 a veedurías ciudadanas; ocho de tipo institucional; y el resto a otras áreas del CPCCS en esa fecha.

Los cuatro consejeros destituidos por la Asamblea se beneficiaron por una acción de protección de un juez de La Concordia que les permitió retornar. Pero el 19 de enero pasado, la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas declaró la nulidad de los actuado y ratificó la censura y destitución.

Con base a esa resolución se tomó la decisión. La sesión que empezó la tarde del 9 de marzo de 2023 y se extendió hasta la madrugada de hoy, no estuvo exenta de polémica y reclamos, muy al estilo del CPCCS.

La moción para declarar la nulidad fue propuesta, en sesión virtual, por el vocal Olindo Nastacuaz mientras los consejeros Aland Molestina y Carlos Figueroa reclamaban que no se la podía presentar sin que antes exista un debate como exige el procedimiento parlamentario.

“Yo presenté primero una moción señora presidenta. No puede tratar otra sobre la mía. Es el colmo, están actuando ilegalmente y yo mismo pondré la demanda en contra de los que voten. Ustedes saben que presenté la moción en la tarde porque sabía que ustedes tramposamente iban a meter eso y por eso presenté la moción antes y ahora desesperados. Se comprometió presidenta a suspender para que mañana recién tratemos este punto y no está cumpliendo con su palabra”, reclamó Figueroa entre cortado, porque nuevamente regresaron los apagones de micrófonos.

“Disculpen, señores, no porque ustedes son varones pueden venir y gritar en esta sesión. Yo les pido el respeto que les he dado siempre”, dijo Aguilar a lo que Molestina le respondió que “no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con el procedimiento parlamentario”, dijo.

Pero ningún argumento sirvió. La nueva mayoría que hay en el CPCCS conformada por Aguilar, Nastacuaz, Teddy Tama, Mónica Moreira y Graciela Mora aprobaron la moción, en tanto que, Molestina y Figueroa votaron en contra.

Ya más calmados y con todo consumado, Aguilar dio paso a que Figueroa haga su moción, lo cual ya no tenía mayor sentido porque la otra estaba aprobada. Además, que Molestina ya abandonó la sesión por lo que no hubo quién la apoye.

De todas maneras, Figueroa recordó que no se pueden tomar este tipo de resoluciones con base a un auto de nulidad, en este caso de la Corte de Santo Domingo, que no está aún en firme porque todavía hay recursos horizontales que no han sido evacuados.

Por otro lado, recordó que en diciembre de 2022 la Procuraduría General del Estado se pronunció en el sentido de que el CPCCS no tiene la competencia para revisar las designaciones ya hechas.