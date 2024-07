¿Paro nacional en Ecuador? Lo que debe saber sobre las movilizaciones del 4 de julio

Este jueves 4 de julio, organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular (FP) saldrán a las calles para manifestarse en contra del Gobierno nacional y el aumento del precio de las gasolinas extra y ecopaís.

En rueda de prensa desde Quito, el pasado 19 de junio, José Villavicencio, presidente del FUT, convocó a una gran movilización nacional, para exigir a la administración de Daniel Noboa que dé marcha atrás en la reducción del subsidio a los combustibles.

“La del 4 de julio será una gran jornada nacional, pero no será la única. Continuarán las protestas contra la política neoliberal del Gobierno”, señaló el líder sindical, quien también ha extendido la convocatoria a todas las organizaciones sociales. Se tiene previsto que las movilizaciones en varias ciudades del país inicien a las 16:00, del 4 de julio.

En respuesta al llamado, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), afirmó que recibirán respaldo de los representantes del transporte escolar y de los bares escolares. Agregó que, junto con la protesta contra la reducción de subsidios, están reclamando la falta de entrega de textos escolares y alimentación para los planteles del ciclo Costa.

Este 4 de julio, estaremos todos en las calles en contra de este gobierno neoliberal.

Otro de los colectivos que ha mostrado una postura de rechazo a las recientes decisiones del Gobierno de Daniel Noboa es la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), quienes hasta el 27 de junio no habían descartado unirse a las movilizaciones del jueves.

“Como Fenocin estamos realmente en oposición radical a que este Gobierno de Noboa quiera aplicar a tabla rasa lo que tiene que ver con la carta de intención del Fondo Monetario Internacional es con el fin de que aplique medidas de ajuste contra el pueblo ecuatoriano”, expresó Gary Espinoza, presidente de la Fenocin.

Además, calificó a la subida del precio de los combustibles como “impresentable”. Considera que el Ejecutivo nivelará los precios al mercado internacional porque “quiere privatizar el negocio”.

Cuestionó que ha incumplido ofrecimientos al subir el IVA, señaló que falta empleo y que no se ha repotenciado ninguna refinería. “Este Gobierno no ha hecho absolutamente nada en cuanto a sus promesas electorales. En todo caso, le decimos a Noboa, no esté jugando con fuego, estamos preparados para responderle”.

La organización ha mantenido un acercamiento con el FUT. Espinoza declaró que se acordó seguir conversando para hacer un pronunciamiento conjunto. Adelantó que se volverán a reunir este lunes 1 de julio para coordinar la movilización.

Desde el 28 de junio, el precio de las gasolinas extra y ecopaís subió en Ecuador

Rigen nuevos precios de gasolinas en Ecuador. CANVA

El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó mediante el Decreto Ejecutivo N. 308 un esquema de estabilización de precios para las gasolinas extra y ecopaís en el segmento automotriz, que entró en vigor a partir de las 00:00 del 28 de junio de 2024.

Esta medida responde a la necesidad de ajustar el precio actual de 2,465 dólares por galón a 2,722 dólares, alineándolo con los estándares internacionales de calidad y costos.

El esquema no contempla una liberalización de los precios, sino que establece un mecanismo de estabilización que limita las variaciones mensuales. Según lo anunciado por el Gobierno, el ajuste mensual no excederá el 5% de incremento ni el 10% de reducción, basado en la referencia del precio internacional del petróleo y sus derivados. En caso de aumentos significativos que superen estos límites, el Estado absorberá la diferencia para mitigar el impacto en los consumidores.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) informó el 27 de junio que viene ejecutando controles diarios con el objetivo de garantizar el despacho, distribución y venta normal de las gasolinas extra, ecopaís y diésel premium.

La entidad indica que han desplegado tareas de inspecciones aleatorias en todo el país con el fin de verificar que la ciudadanía reciba el combustible al precio justo, "con la cantidad y calidad que corresponde" y para evitar la especulación.

