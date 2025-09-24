Paro Nacional Ecuador 2025: Daniel Noboa llegó a Otavalo en medio de bloqueos

El Mandatario arribó a la ciudad alrededor de las 02:00 de este miércoles 24 de septiembre

El presidente Daniel Noboa llegó a la ciudad de Otavalo en medio de protestas

Otavalo, epicentro del Paro Nacional 2025, recibió la visita del presidente Daniel Noboa en la madrugada de este miércoles 24 de septiembre. El mandatario llegó cerca de las 02:00 y se hospedó en un hotel céntrico, en medio de cierres de vías y un fuerte despliegue militar.

Expectativa y denuncias ciudadanas



Con la primera luz del día, decenas de personas se apostaron a las afueras del hotel. En diálogo con EXPRESO, algunos habitantes denunciaron la presencia de supuestos infiltrados de nacionalidad venezolana en las protestas y pidieron mayor control policial. “No queremos que personas de afuera aprovechen el paro para generar más violencia”, reclamó una de las asistentes.

Gritos contra el presidente Daniel Noboa



El ambiente se tornó más tenso cuando otro grupo de manifestantes comenzó a corear “¡Fuera Noboa, fuera!”. Los gritos se escucharon en medio del fuerte contingente militar desplegado en la zona, que vigilaba tanto el ingreso como la salida del hotel.

La ciudad se mantiene como el centro de las movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel.

Comunidades indígenas y colectivos barriales aseguran que no levantarán los bloqueos hasta obtener una respuesta del Gobierno Nacional, mientras la presencia del presidente evidencia la magnitud de la crisis social.

