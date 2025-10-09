Paro nacional de 2025 en Ecuador alcanza duración de protesta de 2022

El panorama político aún es incierto para una posible solución que permita poner fin al paro nacional convocado por la Conaie

El paro nacional de este 2025 en Ecuador igualó la duración de las manifestaciones de 2022, sin señales de que se establezca un diálogo.

Ecuador cumplió este jueves 9 de octubre de 2025, 18 días de protestas indígenas focalizadas sin visos de diálogo entre el Gobierno de Daniel Noboa y los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), mientras el país entraba en un período de cuatro días de feriado. El asueto es un paréntesis cargado de incertidumbre al desconocerse si durante la pausa bajará la tensión, se profundizará o se mantendrá en el mismo nivel.

Aunque la Conaie convocó a un paro nacional, hasta este jueves las manifestaciones se han registrado en unas seis de las 24 provincias de forma esporádica. De ellas, Imbabura ha sido la más afectada con bloqueos de vías que la tienen incomunicada y con problemas de abastecimiento.

Los pedidos de la Conaie para suspender el paro nacional

Si bien el detonante de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel, conforme han pasado los días, la Conaie ha sumado otras demandas: bajar del 15 al 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y mejoras en salud y en educación.

Asimismo, ha incluido en la protesta su rechazo a la consulta popular del próximo 16 de noviembre, en la que -por iniciativa del Ejecutivo- se preguntará sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Violencia ha escalado durante las protestas

Esto ha motivado al Gobierno a tildar de “política” la protesta, que ha dejado hasta el momento un indígena fallecido, varios heridos entre las fuerzas del orden y los manifestantes, y más de 100 detenidos.

La Conaie exige también la liberación de 12 procesados por “terrorismo” que fueron detenidos tras un ataque en Otavalo (Imbabura) a una estación de policía, donde quemaron 10 vehículos.

Pero el Gobierno -que no acepta las exigencias de la Conaie sobre el diésel o el IVA- asevera que no tiene competencia en el caso de los detenidos al ser un asunto judicial.

El martes, el pulso tuvo una nueva vuelta de tuerca cuando manifestantes en la provincia del Cañar atacaron a pedradas la caravana presidencial, por lo que el Gobierno interpuso una denuncia por presunto intento de asesinato al jefe de Estado.

Los cinco detenidos en Cañar fueron liberados el miércoles al haberse considerado ilegal su detención.

Las protestas de 2019 y 2022

En las protestas de 2019 y 2022, que se extendieron por 11 y 18 días respectivamente, la Conaie logró que los gobiernos de turno dieran marcha atrás en su pretensión de eliminar el subsidio a los combustibles. Hoy, confía en repetir ese desenlace, aunque esta vez acusa al Ejecutivo de intentar dividirlos.

Esto se debe a que el Gobierno ha mantenido diálogos con otros líderes indígenas y reuniones en territorio en las que ha entregado los incentivos.

