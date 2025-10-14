Paro Nacional 2025 | Minuto a minuto de hoy, 14 de octubre

Un convoy con ayuda humanitaria fue atacado durante el trayecto para llegar a Imbabura

El paro nacional en Ecuador, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y otros movimientos sociales, cumple más de tres semanas de manifestaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Las protestas han derivado en cierres viales, marchas en varias provincias y enfrentamientos con la fuerza pública, mientras el Gobierno de Daniel Noboa mantiene operativos militares y policiales para garantizar el abastecimiento y la movilidad en zonas críticas.

Vías cerradas hoy 14 de octubre

Provincia de Imbabura:

Otavalo - Cotacachi

Otavalo - Selva Alegre

Eje vial rural, Pucahuaycu- San Antonio

Otavalo-Gonzáles Suárez

Cotacachi-Apuela-García Moreno

Zuleta-Rumipamba vía a (Ibarra-Olmedo / Cayambe)

Ibarra - Imbaya - Urcuquí

Provincia de Pichincha:

Cayambe-Cajas, en los sectores de San Isidro del Cajas - La Florencia

Guayllabamba - Calderón

Quito - Cayambe

Guayllabamba - Tabacundo

¿Qué pasó la jornada de ayer?

En la provincia de Imbabura, un convoy humanitario con alimentos, medicinas y oxígeno logró llegar a Ibarra tras más de seis horas de recorrido desde Quito. Durante el trayecto, la caravana fue atacada con piedras y palos en al menos dos puntos, lo que obligó a la fuerza pública a reforzar la seguridad. A pesar de los incidentes, la ayuda fue entregada, aunque un policía resultó herido en el operativo.

Marlon Vargas: “Nunca hubo intención de tomar Quito con violencia ni incendiarla” Leer más

Por otra parte, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, reiteró que el paro nacional 2025 continuará. La organización sindical convocó a una nueva movilización el 13 de octubre en Quito y el 15 de octubre en Guayaquil.

La Conaie publicó un video en X donde su presidente, Marlon Vargas, emitió un comunicado sobre la marcha del 12 de octubre, con motivo del Día de la Resistencia. En el mensaje, Vargas aclaró que la movilización fue totalmente pacífica y desmintió los rumores sobre actos violentos en Quito.

Mujeres, jóvenes, estudiantes, barrios, organizaciones sociales y pueblos y nacionalidades caminaron con dignidad, con banderas y tambores, destacó Vargas. “Nunca hubo intención de tomar Quito con violencia ni incendiar la ciudad”, enfatizó, subrayando la unidad de los pueblos y nacionalidades con el pueblo quiteño.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!