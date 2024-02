Paola Roldán, "conmovida" y aliviada al lograr la legalización de la eutanasia

Paola Roldán, la mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que logró este miércoles 7 de febrero la legalización de la eutanasia en Ecuador, recibió "conmovida y con alivio" la sentencia de la Corte Constitucional que reconoce su derecho a tener una muerte digna.

"Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubo días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda, así que hoy ha sido un momento muy especial para mí", manifestó en una rueda de prensa Roldán, de 42 años, a quien hace tres años y medio le diagnosticaron la ELA.

La mujer, que compareció ante periodistas a través de una llamada de voz, agradeció a todas las personas que la han apoyado hasta llegar a este punto, pues comentó que ha sido "una titánica tarea que no se puede llevar sola".

"He requerido muchas manos que me acompañen. Agradezco a los que me han apoyado y también a mis detractores. La lucha por los derechos humanos no es un camino asfaltado. Hoy Ecuador es un país un poco más acogedor, libre y digno", aseveró.

Roldán, que tiene una discapacidad del 95 % y permanece postrada en una cama en su casa, comentó que tras conocer la decisión de la Corte Constitucional recibió llamadas de varias personas que la han apoyado y que también están en condiciones de solicitar la eutanasia.

La mujer indicó que pasará los siguientes días con su familia y sus abogados para dirigir todo lo que significa el dictamen del tribunal constitucional, pues "recibir la información es distinto a soñar con ello".

Por su parte, el padre de Paola, Francisco Roldán, admitió que recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado la satisfacción de que su hija haya podido conseguir "un hecho histórico, un legado para la sociedad ecuatoriana", y por otro ver más cerca la muerte de su hija. "Eso es fortísimo, pero ahí estamos, apoyándola a Paola", añadió.

Cumplimiento inmediato

Los abogados señalaron que la sentencia es de cumplimiento inmediato si así lo desease Roldán, que desde este miércoles tiene vía libre para recibir la eutanasia por parte de un médico, pues cumple con las condiciones y requisitos preliminares señalados en el fallo.

El tribunal, con siete votos a favor y uno en contra, eximió del delito de homicidio a cualquier médico que aplique la eutanasia a un paciente que lo solicite de manera voluntaria libre e informada para poner fin a un gran sufrimiento físico producto de lesiones o de una enfermedad irreversible e incurable.

El abogado Ramiro Ávila afirmó que Roldán cuenta con todos esos requisitos, pues tiene los certificados médicos que acreditan la condición de una enfermedad grave, irreversible e incurable, y un consentimiento informado avalado por un notario y un psicólogo.

El abogado Farith Simón señaló que la sentencia no es aplicable únicamente para Roldán, pues el fallo "es de efectos generales y ampara todas las personas que quieran acogerse a este derecho en el país".

Un reglamento y una ley pendientes

La Corte Constitucional dio además el plazo de dos meses al Ministerio de Salud Pública para elaborar un reglamento para el procedimiento con el que deberá aplicarse la eutanasia, y a la vez la Defensoría del Pueblo tiene un plazo de seis meses para presentar un proyecto de ley y la Asamblea Nacional (Parlamento) un año para debatirlo y aprobarlo.

En ese reglamento y la ley deberán quedar aspectos que no ha tocado la sentencia como los requisitos y condiciones del consentimiento informado, la objeción de conciencia y las sustancias o métodos utilizados para acabar médicamente con la vida de la persona que así lo solicite por su condición de dolor y sufrimiento incurable.

En ese sentido, Ávila propuso que se pueda aplicar el reglamento vigente en Colombia desde 2015 en caso de que Roldán quiera recibir la eutanasia antes de que el Ministerio de Salud Pública emita su propio reglamento. "No hay mucho que inventarse. Ya lo han aplicado también en Perú y en España", dijo Ávila.

"Decisión histórica"

Mientras, el abogado Pablo Encalada enfatizó en que desde este miércoles "ningún médico en Ecuador puede ir a la cárcel por practicar la eutanasia en las circunstancias establecidas en la sentencia".

Encalada aseguró que el falló "es una decisión histórica" para Ecuador y destacó que refuerza el derecho a la vida digna enmarcado en la Constitución, al permitir que cualquiera pueda elegir cuándo morir dentro de las circunstancias contempladas.

El abogado elogió a Roldán "por poner su cara y nombre a la lucha de cientos de personas que padecen enfermedades sin poder poner fin a su sufrimiento".

