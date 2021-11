El presidente Guillermo Lasso respondió. En un carta remitida a Verónica Cargua, jefa del equipo de la Contraloría General del Estado, remitió varias certificaciones en el marco del examen especial solicitado a dicho ente de control para determinar si es propietario o no de activos en paraísos fiscales.

En la carta, con fecha 9 de noviembre y recibida hoy, 10 de noviembre, por la Contraloría, el primer mandatario asegura que remite certificaciones apostilladas y traducidas emitidas por autoridades competentes sobre la disolución de las entidades Bernini Foundation, Barberini Foundation, Bretten Holding, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas S.A., Brothers Investment Ltd., Positano Trade LLC y Tintoretto Internacional Foundation antes de la inscripción de su candidatura el 23 de septiembre de 2020.

De igual manera, el jefe de Estado asegura remitir documentación certificada, apostillada y traducida que en la misma fecha de inscripción no tenía relación alguna de propiedad y administración con el banco Banisi y los fideicomisos Bretten Trust y Liberty Trust. Presentó certificados de emitidos por Trident Trust Company que "dan fe que no tengo, ni nunca tuve, derecho de propiedad o control en Bretten Trust y Liberty U.S. Trust, creados el 7 de diciembre de 2017". También presentó certificados de la firma Sucre, Arias y Reyes, en su calidad de Agente Residente, en los que "da fe que desde antes del 23 de septiembre de 2020 no consto como accionista directo o indirecto, ni como director o dignatario de Banisi S.A. y Banisi Holding S.A.".

Como podrá usted observar de la documentación adjunta, señora Jefa de Equipo, he cumplido siempre con la ley y le solicito se sirva así declararlo. Guillermo Lasso, presidente de la República.

El primer mandatario autoriza a su abogado Eduardo Carmigniani a presentar los escritos que sean necesarios dentro del expediente abierto y realizar las gestiones que fueran necesaria.