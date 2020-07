PAIS inicia el peregrinaje por los votos para Romo

Se buscan votos. El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, de que en esta semana se elegirá al vicepresidente de la República de la terna enviada por el Ejecutivo y que el bloque de Alianza PAIS ha decidido apoyar la candidatura de la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien encabeza la lista enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, para que reemplace en funciones a Otto Sonnenholzner, determina que el oficialismo empiece a buscar los votos (70) para cumplir con este objetivo.

“Como bancada @BloquePAIS hemos dialogado y consideramos que @mariapaularomo debería ser electa vicepresidenta por encabezar la terna y representar la persona de mayor confianza para el presidente de la República @LenínMoreno”, escribió en su cuenta de Twitter Litardo.

Además, dijo que la elección de la vicepresidenta se debería dar en esta misma semana y que se analiza que sea entre viernes y sábado. “Informaremos cuándo realizaremos la convocatoria, pero será entre viernes o sábado, en el marco de lo que establece la ley”, anunció.

La tarea se pone cuesta arriba. Más aún cuando a la postura de los socialcristianos y correístas de no votar por la terna, se suma quien era parte de la mayoría “por la gobernabilidad”: el bloque de CREO. Esta bancada decidió no votar por ninguno de los tres candidatos, confirmó a EXPRESO el coordinador de la bancada, Luis Pachala. “El bloque decidió no apoyar a ninguno de los nombres de la terna. Vamos a votar en contra, porque Lenín fue el responsable de poner a Jorge Glas como su binomio, fue responsable de proponer a María Alejandra Vicuña, así como a Otto Sonnenholzner, por lo tanto será él el responsable de decidir quién lo acompañe”, sostuvo.

Entre estas tres bancadas suman 65 votos, esto es: Revolución Ciudadana (RC) 31 asambleístas, Partido Social Cristiano (PSC) 16; y CREO, con 18. A esto hay que sumar los votos de los asambleístas independientes Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, quienes presentaron un pedido de juicio político en contra de Romo, acusándole de incumplimiento defunciones durante los hechos de octubre de 2019. Con esto hay 67 votos en contra, no solo de la ministra de Gobierno, sino de la terna en su conjunto. Con lo que solo quedan 70 votos en juego, que es el número que se requiere para la designación.

Una vez conocida la terna remitida por el presidente de la República, como @AsambleaEcuador debemos pronunciarnos para designar, como manda la Constitución, al vicepresidente de la República, por el resto del mandato que culmina en mayo de 2021.@LaRadioAsamblea pic.twitter.com/ZhebZLmSYm — César Litardo (@cesarlitardo) July 14, 2020

César Litardo también adelantó que se “conversará” para lograr el acuerdo, descartando, según su posición, que exista la posibilidad de que la Asamblea tenga la facultad de devolver la terna al Ejecutivo.

Se prevé que la búsqueda de los votos se dará entre los asambleístas que conforman la Bancada de Integración Nacional (BIN) y del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), que desde mayo de 2019 también forman parte de la mayoría por la gobernabilidad, además de varios independientes y los integrantes de SUMA.

El coordinador del BIN, Eddy Peñafiel, dijo a este medio que al momento mantienen diálogos entre los integrantes del bloque (12) para tomar una decisión y que hasta el viernes tendrán una definición sobre el tema.

En tanto, que el coordinador del BADI, Franco Romero, aseguró que aún no han tomado una decisión e indicó que ellos (8) se reunirán antes de la sesión que se convoque para el efecto. Sin embargo, dijo que él, de manera personal, está a favor de la candidatura de la primera de lista, la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

El detalle.

Sesión. El presidente de la Asamblea convocó para el viernes, a las 17:40, para la elección del vicepresidente de la República de la terna enviada por el Ejecutivo.

Posturas.

No se devuelve la terna.

César Litardo dijo que, como bancada, Alianza PAIS decidió apoyar la candidatura de María Paula Romo, porque representa la persona de mayor confianza para el presidente de la República, Lenín Moreno. Además, la ley no contempla la devolución de la terna enviada por el Ejecutivo.

Actuaremos con la Ley.

Luis Pachala afirmó que el bloque de CREO actuará apegado a la ley y la Constitución, y que ellos no votaran por la terna, ya que la responsabilidad constitucional propiamente es del Ejecutivo. “No podemos adelantar qué pasará después de la votación que se cumpla en el pleno”.