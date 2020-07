Asamblea aceptó la renuncia de Otto Sonnenholzner

Sobre la base de la moción presentada por la coordinadora de la bancada de Alianza PAIS; Ximena Peña, el pleno de la Asamblea Nacional aceptó la renuncia presentada por Otto Sonnenholzner a la Vicepresidencia de la República, cargo que asumió el 11 de diciembre de 2018. El legislativo espera la terna del Ejecutivo para la elección del nuevo segundo mandatario. Hubo 96 votos a favor, uno en contra, un blanco y 37 abstenciones.

“Si bien es nuestra competencia designar al vicepresidente o vicepresidenta en caso de ausencia definitiva, no es menos cierto que, el que nos toque hacerlo por tercera ocasión, evidencia la fragilidad aún existente a nuestro sistema institucional”, reflexionó la legisladora durante su discurso.

Además, dijo que lo importante de la elección es que se lo haga en democracia y en respeto a los canales constitucionales. Dijo que estos son los pesos y contrapesos democráticos del nuevo diseño político.

“A pesar de que no han faltado los detractores quienes han asociado la renuncia del vicepresidente con supuestas aspiraciones políticas, que pueden o no ser cierta, y que en caso de cierto, no tendríamos porqué sorprendernos, ni porque cuestionarlos, puesto que son decisiones personales, legales y legítimas”, continuo.

Sostuvo que es tiempo de hacer política diferente, sin mezquindad, reconociendo los desaciertos y también los aciertos, “será la historia la que juzgue el desempeño del Vicepresidente Sonnenholzner y su decisión de renunciar al cargo, que esta Asamblea le encomendó”, sentenció.

De su parte, el asambleísta de CREO, Homero Castanier, previo a anunciar que su bancada votará por aceptar la renuncia, hizo un repaso del sinnúmero de cambios que ha tenido el Gobierno y la inestabilidad que ha demostrado durante estos tres años de período. Dijo que han sido citados por tercera ocasión en este período a conocer un abandono o renuncia del cargo vicepresidencial, por lo que consideraba que el presidente de la República, Lenín Moreno, previo a enviar la terna a la Asamblea para elegir al nuevo o nueva vicepresidenta, debería poner como requisito, una declaración juramentada de los aspirantes en la que afirmen que van a terminar el período para el que serán electos.

Recordó que “de buena o mala gana” , quien le puso de compañero de formula, para las elecciones del 2017, a Jorge Glas fue Lenín Moreno, para después enterarse por el señor Mangas (Eduardo), secretario presidencial, que ya conocían de vieja data los actos de corrupción, el tema de Odebrecht, y ahora tenemos un Vicepresidente de la República preso, y esperando otra sentencia por coimas y sobornos por aportes de campaña electoral. El mismo presidente Moreno envió la terna en la que encabezaba María Alejandra Vicuña, y quien también está procesada por actos ilícitos. Después mandó la terna que presidia la terna eras Otto Sonnenholzner, quien ahora abandona el cargo, un encargo que le dio el pueblo ecuatoriano a través de la Asamblea.

“Que pena esta inestabilidad, que pena que este sea el denominador común, en este Gobierno, en tres años, hemos tenido tres ministro de defensa, tres ministros de educación, tres ministros de salud, cinco ministros de trabajo, tres ,ministro de finanzas, cuatro presidentes del directorio del IESS, y ahora vamos por cuarto Vicepresidente. Esta inestabilidad no le hace bien al país”, sostuvo el legislador.

En la votación que se aceptó la renuncia, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) se abstuvo, al igual que algunos aliados de Alianza PAIS.