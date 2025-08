Pico y placa en Quito: Estas son las restricciones para el martes 5 de agosto

El martes 5 de agosto de 2025, el sistema de restricción vehicular “Pico y Placa” se aplicará con normalidad en Quito, como parte del plan de gestión de movilidad implementado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Esta medida busca mejorar la circulación vehicular durante las horas de mayor congestión, promoviendo así una ciudad más ordenada y segura para conductores y peatones.

RELACIONADAS Falsos repartidores armados asaltan pizzería en el norte de Quito

La restricción regirá en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 por la mañana, y nuevamente por la tarde desde 16:00 hasta las 20:00. Durante estos periodos, no podrán circular determinados vehículos, según el último dígito de su placa, como establece el cronograma semanal vigente en la capital.

Están exentos de esta regulación los vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos, escolares con permisos, así como los que transportan personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, siempre que porten el salvoconducto correspondiente. Motocicletas también están sujetas a la medida si el último dígito de su placa coincide con la restricción del día.

Festival Quito Luz de América: Ampliarán horario del Metro del 8 al 10 de agosto Leer más

Las sanciones por incumplir el Pico y Placa están estipuladas en función del Salario Básico Unificado (SBU): la primera infracción representa el 15 % del SBU, la segunda el 25 % y la tercera el 50 %.

La restricción se aplica únicamente dentro del perímetro urbano delimitado por la AMT. Esto incluye las principales arterias viales como la Mariscal Sucre, la avenida Simón Bolívar, la avenida Morán Valverde, entre otras. Fuera de este perímetro —como en vías periféricas o rurales— el Pico y Placa no tiene efecto.

Cabe recordar que esta medida no se aplica los fines de semana ni feriados, y se mantiene únicamente en días laborables. El objetivo es desincentivar el uso excesivo del vehículo particular y fomentar medios de transporte alternativos, como el transporte público, bicicleta o caminatas en distancias cortas. El martes 5 de agosto no podrán circular los autos con placas terminadas en 3 y 4.

Se refuerzan controles en la Av. Simón Bolívar

En la avenida Simón Bolívar, reconocida por su alto índice de siniestralidad —con 226 accidentes, 141 personas lesionadas y 21 fallecidas en lo que va del año—, la AMT ha intensificado su presencia operativa. Recientemente, en respuesta a una denuncia ciudadana sobre un cable que cruzaba peligrosamente la vía en el sector Pueblo Blanco, los agentes retiraron el objeto, evitando posibles accidentes.

RELACIONADAS Falta de planificación frena el desarrollo urbano en Puembo

Además de estas acciones puntuales, se desarrollan campañas de prevención como “50 km es la clave” y “Seguro te mueves”, enfocadas en reducir la velocidad y promover conductas responsables al volante.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!