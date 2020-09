“El país ya tiene la experiencia, no podemos volver al pasado”

Es una de las caras más nuevas de la contienda política. La mayor parte de su vida se ha dedicado al emprendimiento y considera que esa será su mejor carta de presentación en un país que, aunque critica la falta de refrescamiento de candidatos, termina casi siempre votando por los rostros más conocidos.

Xavier Hervas aceptó su precandidatura presidencial por la Izquierda Democrática Leer más

¿Ser el nuevo es una ventaja o desventaja en política?

Efectivamente, soy un nombre nuevo en la política, pero con un amplio recorrido gestando empresas y plazas de trabajo, que es lo que en este momento apremiante necesita el país. Debería ser una ventaja.

¿Considera que el electorado valorará esas características que menciona?

Cuando acepté el reto y la invitación de la ID, precisamente yo era uno de los tantos ecuatorianos desencantados por lo que se ha convertido la política. En ese sentido, siento que la gente valorará nuestra propuesta distinta.

Muchos candidatos en su hoja de vida resaltan haber luchado contra la década pasada, ¿cuál fue su postura en el anterior gobierno?

Mi actitud es la de un empresario dedicado a generar empleos, actividad económica y con todas las adversidades. Mi currículo es de alguien que ha creído en el país. Ecuador lamentablemente está direccionado a un constante deterioro y no podemos regresar a lo que ya nos gobernó, eso ya lo hemos vivido y estamos sintiendo lo que pasó. La experiencia la tenemos.

Estos años ha sido la oposición gobernando con el presidente Lenín Moreno. Es apremiante una opción distinta

¿Se puede comparar el hacer empresa con administrar un país tan complejo como Ecuador?

“El presidente Lenín Moreno se ha desentendido del movimiento Alianza PAIS” Leer más

Lamentablemente, la política se ha convertido en el espacio de discursos dogmáticos y pugnas conectadas con doctrinas obsoletas que dificultan que el país crezca. Guardando las proporciones, administrar un Estado no es muy diferente a administrar una empresa en donde tenemos serios obstáculos. Eso, a la larga, se convierte en una escuela de aprendizaje.

¿Siempre ha estado alejado de la política?

Yo no vengo de una familia de empresarios, viví en muchos países por la labor de mi padre, quien es diplomático de carrera. Pero he tenido algunos acercamientos, aunque no necesariamente con la política partidista. En la universidad, en Bogotá, fui candidato y presidente de la facultad de Ingeniería. Así que ese ‘bichito’ lo he tenido pero como poder de gestión, para hacer cambios.

¿Por qué aceptó el llamado de la Izquierda Democrática?

Porque es un proyecto estructural. El pensamiento de la ID es justicia social con libertad, el cual coincide plenamente con mis ideales de emprendimiento. Aunque no vengo de un escenario político, aunque yo no he tenido la militancia partidista, creo profundamente en los valores del partido.

“El FMI puede decir lo que sea, yo reduciré impuestos” Leer más

¿Los candidatos deben transparentar sus impuestos y patrimonio?

El concepto de transparencia debe ser prioritario en lo público y lo privado. En eso debo reconocer el trabajo que ha hecho la prensa, revelando casos de corrupción a los que no debemos acostumbrarnos.

¿Cuál es su postura con respecto a los acuerdos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

La realidad es que tenemos una seria crisis económica y la única manera de superarla es produciendo más. Usted puede tapar un hueco pidiendo dinero y luego volver a pedir más recursos para tapar el otro hueco que creó. Está bien, esa es la problemática actual que de alguna manera le exigen las circunstancias. Pero también hay que ver a futuro cómo podemos salir de ese círculo de seguir pidiendo préstamos para tapar los huecos. Eso le queremos proponer al país, que regresemos al campo, a la agroexportación.