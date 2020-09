“El presidente Lenín Moreno se ha desentendido del movimiento Alianza PAIS”

El día que aceptó su precandidatura, Ximena Peña lanzó una carta con fuertes cuestionamientos al Gobierno de Lenín Moreno, que llegó a la presidencia con Alianza PAIS (AP). Peña dice que no se cierra a la posibilidad de llegar a consensos con otras fuerzas políticas que compartan sus ideales, entre las que no se descarta al correísmo.

¿Detrás de esa carta hay un cálculo por desmarcarse de un gobierno que termina muy debilitado, del que han sido parte?

En lo personal y el propio movimiento hemos hecho públicas algunas misivas sobre desacuerdos por decisiones tomadas. Para nadie es desconocido que Alianza PAIS no ha estado dentro de la toma de decisiones del gobierno. Hemos querido visibilizar que AP no es el movimiento oficialista porque el presidente no ha gobernado con el movimiento ni con la bancada legislativa.

En la Asamblea se dice que era usted la que se movía cuando el Ejecutivo enviaba leyes...

Lo que he hecho es coordinar el trabajo legislativo de construir leyes. Pongo un ejemplo: cuando en 2019 llegó la Ley Económica, con más de 400 artículos, públicamente dije que estaba en desacuerdo y era irresponsable que se pretenda que la Asamblea apruebe una ley así en 30 días. Mi tarea no ha sido a favor de las leyes de un gobierno.

No podemos cambiar el pasado. Como organización hemos tenido grandes éxitos y también algunos fracasos

¿Su candidatura llega en un momento difícil, sin el aparataje acostumbrado de PAIS?

Queremos hacer una campaña modesta, pero honesta. Bien menciona que me toca enfrentar este proceso en un momento complejo para el movimiento, pero las mujeres somos valientes y no les decimos no a los retos.

¿El presidente Moreno tuvo alguna incidencia en las primarias de Alianza PAIS?

Se ha desentendido del movimiento desde hace meses. De hecho, el presidente no ha participado en las reuniones de las directivas nacionales, no ha acompañado los procesos de democracia interna. En las seccionales dijo que no iba a apoyar a ninguna organización política, es decir, para nadie es secreto que AP no ha tenido el respaldo del primer mandatario, no ha sido parte del proceso de democracia interna y tampoco influyó en la elección de candidatos.

¿Con qué criterio se eligió a Patricio Barriga, quien fue parte de la maquinaria de ataques a periodistas y medios, como precandidato a la Vicepresidencia?

El movimiento y su militancia fue parte de la última década; de los aciertos que hubo y somos autocríticos de los errores que se cometieron. Patricio Barriga, en efecto, desempeñó algún cargo administrativo en el anterior gobierno como lo hicieron otros compañeros que se mantienen en AP como José Serrano, Fander Falconí y María Fernanda Espinosa.

Es importante que AP demuestre que fue depurada, que los que nos quedamos no ocultamos nada

En un eventual gobierno de Ximena Peña, ¿qué pasará con los acuerdos con el FMI?

No hay que satanizar los acuerdos con organismo internacionales. Lo primero será revisar las condiciones con las que se llegó a ese acuerdo. Estamos abiertos al diálogo y que Ecuador tienda puentes con organismos internacionales, siempre que beneficien al país.

¿Apoya transparentar los patrimonios e impuestos de los aspirantes?

Apoyo que todos los aspirantes de la contienda transparenten patrimonios y tributos. He pedido al Contralor un examen especial de mi declaración patrimonial y eso se extenderá a los candidatos a asambleístas. Es importante demostrar que AP ha sido depurado y que los que permanecemos no tenemos nada que ocultar.

¿Este alejamiento del Gobierno de Moreno abre las puertas para dialogar con el correísmo en el supuesto de que no pase a segunda vuelta y ellos sí?

No solo en segunda vuelta, en esta primera etapa dialogaremos con los sectores políticos que tengan como base lo que nosotros creemos. No serán alianzas basadas en caudillismo o intereses corporativos. Serán sobre propuestas y visión claras del país.

¿Ha habido acercamientos con Revolución Ciudadana?

No hemos tenido acercamientos, pero estamos dispuestos a dialogar, no solo con esa organización que menciona, con todos los que tengan una propuesta de centro progresista.