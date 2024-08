¿Cómo se pagan las vacaciones en Ecuador?

Las vacaciones están entre los derechos irrenunciables del trabajador en Ecuador y como tal, no pueden ser compensables con dinero.

El director del consultorio jurídico Resolutio, Christian Herrera, explica que la ley es muy clara en el tema, por lo que ningún empleador puede pedirle a su personal renunciar a sus días libres. Sin embargo, bajo algunas circunstancias especiales, se puede traducir el valor equivalente a esos días que dispone la ley, cuando las vacaciones no han sido tomadas.

De acuerdo con el experto en legislación laboral, hay diferencias entre el sector público y el privado. En el primero, los empleados ya cuentan con 30 días de vacaciones al año desde el inicio. En el segundo, el período vacacional es de 15 días hasta los cinco años de labores.

A partir de ahí se incrementa un día por año trabajado, hasta completar 30 días de vacaciones por año. Herrera subraya que una persona puede empezar a tomar sus días libres antes de cumplir un año.

“La verdad es que dentro del año son los 15 años, antes de terminarlo ya tengo ese derecho. Se aumenta un día más a partir del quinto año hasta cumplir el máximo de 30 días, en el sector privado”.

¿Cuál es el pago por las vacaciones que no se toman?

Cuando una persona no ha podido gozar de esas vacaciones, se debe hacer un cálculo para que pueda recibir su compensación: todo lo ganado en el año se divide para 24 y el resultado correspondería al valor equivalente a 15 días de trabajo.

Según el especialista, algunas personas plantean dividir el sueldo de un mes para dos, pero eso no sería exacto, porque a veces la gente no gana el mismo sueldo en cada mes. Puede, por ejemplo, recibir un incremento de sueldo en mitad del año, ganar bonos u horas extras en ciertos meses, etc. y eso sube el valor.

La ley estipula tres formas en las que un empleador puede recibir sus vacaciones en dinero:

Cuando le van a liquidar por despido o renuncia, sus vacaciones no tomadas deben constar en el acta de finiquito. La persona puede aplazar sus vacaciones durante tres años, pero difícilmente una empresa podrá trabajar con un empleado ausente durante 45 días y podría transformarse parte de esos días en dinero. La ley estipula labores técnicas y de confianza de difícil reemplazo. En esos casos, se puede negar un año de vacaciones para que sean tomadas el año siguiente. Podría ocurrir que también se compensen económicamente.

Por otro lado, ningún empleador puede imponer las vacaciones a su equipo de trabajo de un día para otro. La única salvedad se dio en el caso de los contratos especiales que se originaron en pandemia.

Pero, en lo demás, dice Herrera, las vacaciones deben ser programadas previamente y si se definen por decisión del empleador, la notificación tiene que llegar tres meses anticipación. Lo ideal es que las fechas se determinen en común acuerdo entre la institución y su personal.

