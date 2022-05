No hay convenio ni pago. La Fundación Jóvenes Contra el Cáncer cerró su call center y suspendió la atención a varios pacientes en tres provincias por falta de recursos. De acuerdo a declaraciones de Gustavo Dávila, director del centro, el Ministerio de Inclusión Social no ha firmado el convenio para el pago de alrededor de $ 52 mil que se les adeuda por servicios prestados durante el 2021.

“La línea 1800-cancer, donde las personas diagnosticadas llamaban y al otro lado había un psicólogo y un compañero que tenía el mismo diagnóstico y podía darle un soporte emocional”, explicó Dávila, añadiendo que, con el cierre de este servicio, la fundación dejará de atender a 190 “guerreros” (como se conoce a cada paciente que llega a la fundación) que reciben atención psicoterapéutica, redireccionamientos hospitalarios, donaciones de víveres ni donaciones.

Muchos de nosotros no contamos con los recursos necesarios para movilizarnos o alimentarnos. La fundación nos apoya. Quiero pedirle al señor Presidente que nos escuche. Jhon Gómez, paciente oncológico.

El pago pendiente corresponde a los servicios que brinda la fundación, para lo cual se contrataron a psicólogos, técnicos y otros profesionales, quienes al momento han dejado de trabajar, porque se les adeuda sus sueldos desde algunos meses. Al momento solo queda una psicóloga para todos los pacientes y que trabaja “por amor a la camisa” y a sus guerreros.

El acuerdo corresponde solo para brindar atención a 40 pacientes, pero la fundación ofrece sus servicios a alrededor de 1.400 personas de diferentes edades. Dicho convenio no se ha firmado, porque supuestamente, el MIES se niega a crear una normativa de excepcionalidad para que los recursos sirvan para atender a personas de hasta la tercera edad y no solo hasta los 19 años. “Durante once años hemos firmado con el MIES, pero lamentablemente con el actual Gobierno las cosas se han complicado. Con la exministra Mae Montaño estábamos por firmar, crearon la modalidad, pero con su salida tocó volver a cero”, recordó Dávila.

Lo que yo pido es empatía y concienciación. Alguien que esté frente al MIES debería ser un paciente con cáncer en estado de remisión, porque entendería nuestras necesidades. María Morán, paciente oncológica en Portoviejo.

Según los directivos de la fundación, las reuniones solo se han dado con asesores de dicha cartera de Estado, pero no con su titular, Esteban Bernal, a quien este Diario buscó, pero su equipo de comunicación mencionó que nos recibirá este jueves para hablar del tema.