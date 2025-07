Pacientes hemofílicos lanzan mensaje urgente al nuevo ministro de Salud: ¿Qué piden?

Un mensaje urgente. La Fundación Hemofílica Ecuatoriana, que brinda asistencia a personas con hemofilia, von Willebrand u otras coagulopatías en el país, envió un mensaje urgente al nuevo ministro de Salud Pública, Jimmy Martin.

A través de su cuenta de X, la Fundación alertó sobre la implementación "apresurada" de tratamientos para la hemofilia "que pondrían en riesgo nuestras vidas", además de señalar que "lo más grave es que organismos y sociedades médicas apoyan esta alternativa peligrosa".

"No arriesguen nuestra calidad de vida con medicamentos que ponen en riesgo nuestra salud", destaca la Fundación y señala que su declaración ante el Gobierno "no es producto de un capricho, sino del miedo injustificado ante decisiones no consultadas".

Los pacientes hemofílicos también debemos lidiar a diario con la desinformación. Por eso, hacemos un llamado urgente a @Salud_Ec y a su titular @JimmyMartinEc para que nos escuche y entienda nuestras preocupaciones.#LaSaludNoEsUnJuego pic.twitter.com/fqVTPNDy12 — FUNDHEC (@FUNDHEC) July 29, 2025

Pacientes hemofílicos piden reunirse con el ministro Jimmy Martin

Ante esta situación, los pacientes con hemofilia señalan la necesidad de ser escuchados por el ministro de Salud, Jimmy Martin: "Pedimos que el Ministerio de Salud escuche nuestras preocupaciones antes de que sea demasiado tarde".

La Fundación, además, sostuvo que los pacientes hemofílicos "exigimos respuestas claras, transparentes y decisiones en bienestar del paciente".

"Hacemos un llamado al trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, médicos y pacientes, tomando en cuenta que los principales afectados y quienes utilizaremos los medicamentos somos los pacientes", concluye su comunicado la Fundación.

