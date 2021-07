Pachakutik aún espera las explicaciones de la legisladora Rosa Cerda

El bloque legislativo de Pachakutik anunció este 20 de julio de 2021 que todavía se encuentra a la espera de las explicaciones de su asambleísta, Rosa Cerda, con relación a sus las expresiones "si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas" que circulan en las redes sociales.

El coordinador de la bancada, Darwin Pereira, informó que la reunión prevista para el lunes 19 de julio para tratar este tema, finalmente no se produjo y que hay un compás de espera para que sea la propia legisladora la que se pronuncie al interior del movimiento, pero también ante sus electores.

En la Asamblea Nacional surgen voces que piden sanción a la legisladora Rosa Cerda Leer más

"Aquí hay dos escenarios: uno el que trate Pachakutik al interior como organización política y otro que le corresponde a la Asamblea con respecto al pronunciamiento de Rosita, como cariñosamente le decimos. En los dos casos vamos a vigilar que se cumpla el debido proceso", señaló Pereira.

Pero la asambleísta ya lanzó sus primeras reacciones a través de las redes sociales. La noche de ayer emitió un comunicado en el que asegura que su intervención, en el marco de una convención del movimiento en Napo, ha sido sacada de contexto.

Cerda dice ser víctima de un ataque indiscriminado en la redes sociales y que esto ha sido prestado atención por los medios de comunicación.

Inicia su comunicado citando el ama quilla, ama llulla y ama shua (no ser ocioso, no mentir, no robar) que son las reglas de los pueblos indígenas y asegura que por respeto a sus electores dará declaraciones a la opinión pública ante este hecho al que califica de "mala fe", aunque no dice cuándo.

Sueldos vitalicios

El asambleísta Darwin Pereira presentó este 20 de julio de 2021 un proyecto de ley para la eliminación de los sueldos vitalicios que en la actualidad se pagan a expresidentes y exvicepresidentes de la República.

Según el proponente, este es un pedido recurrente y esperado por varios sectores de la ciudadanía. Ahora se iniciará un proceso de socialización a escala nacional con la ayuda de los asambleístas y otros colectivos que han impulsado esta idea.

Pereira dijo que el año pasado el rubro que se destinó a estos pagos sobrepasó el millón de dólares y en lo que va del año ya se ha destinado para esta causa 480 mil dólares.