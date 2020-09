Pablo Romero: “Si es por cuestionamientos, medio Ecuador quedaría fuera”

El 14 de agosto, Pablo Romero fue sentenciado a 9 años de prisión por el plagio en contra de Fernando Balda. Romero solicitó un habeas corpus para salir de prisión y aceptar este 2 de septiembre su candidatura a la Asamblea por el partido Centro Democrático.

- Usted viene con un proyecto político que aún está por conocerse, pero hasta ahora no se le conocía esa vis política... ¿Usa las elecciones para beneficiarse de inmunidad?

- A ver, todo ecuatoriano que no tenga una sentencia ejecutoriada puede ser candidato. Si la ley lo permite, entonces no hay nada ilegal en optar por ello. Por otro lado, recordemos que la inmunidad solo es hasta el día de las elecciones, hasta el 7 de febrero, estamos hablando de dos, tres meses en los que se produciría la inmunidad y luego se retoman los procesos. Cualquier crítica que se haga es bien recibida, pero la ley dice que un ciudadano ecuatoriano puede ser candidato mientras no tenga sentencia ejecutoriada.

- ¿Cree que en estos momentos de crisis política el electorado verá bien las candidaturas de personas con cuestionamientos?

- Desgraciadamente vemos que en la Asamblea hay alrededor de 60 asambleístas, muchos de los cuales optan por la reelección que están en medio de una u otra situación judicial, con razón o sin razón, con pruebas o sin pruebas. Esa es la realidad ecuatoriana, es la realidad con la que vivimos. Una realidad que hay que cambiar. Pero en función de eso resulta que medio Ecuador no podría optar a nada, porque las redes sociales se han vuelto expertas en desprestigiar. No debe de imposibilitarse ni descalificarse a las personas por un chisme de barrio, una calumnia o cuestionamientos que en la mayoría de los casos son gratuitos.

- No es lo mismo un chisme de barrio que estar en un proceso penal...

- En todo caso, yo creo que el votante es el que tiene que decidir por quién va a dar su voto, más allá de las críticas que puedan existir sobre los ciudadanos.

- Su anterior cargo en el Gobierno era ejecutivo, no político, ¿por qué ese salto?

- Es la primera vez que me postulo a la Asamblea. Podríamos decir que tal vez hay dos características, por definirlo así. La una es la formación, yo tengo tres títulos universitarios, una licenciatura en Ciencias Sociales y Política, el título de sociólogo y un título de posgrado en Administración de Empresas en la Espol. Hay varios temas que siempre me han gustado como la defensa de los animales, me considero animalista; la ecología, siempre he sido ecologista y, aunque puede ser curioso, soy feminista. Como estrategia de trabajo me acercaré a las organizaciones que trabajan en defensa de los animales, de la ecología y por los derechos de igualdad de las mujeres y ver cuáles son las falencias que existen en el marco legal.

- Pero no tiene experiencia política, ¿cree que convencerá?

- Bueno, eso también le ha pasado a las decenas de asambleístas o de diputados que por primera vez llegaron al Congreso como León Febres-Cordero, Assad Bucaram e incluso Cristina Reyes, a quien yo admiro. Siempre hay una primera vez.

- ¿Qué haría con la Ley de Comunicación?

- Siempre he respetado la posibilidad de que la gente pueda expresar sus ideas, especialmente sus ideas políticas. Siempre habrá algo que mejorar, pero en beneficio de la ciudadanía y de la sociedad en general, de la libertad de expresión. No he pensado en nada en específico sobre la Ley de Comunicación, por ahora he pensado más bien en los otros temas que le mencioné.

- ¿Y con respecto a que se utilice el aparato estatal para hacer seguimiento a políticos o a la sociedad civil?

- La ley lo determina con claridad. No tiene facultad ninguna institución, ninguna autoridad, para hacer ningún tipo de seguimiento sin orden judicial. Yo no estoy de acuerdo en que se haga seguimiento a nadie que no sea a través del respeto a las leyes.