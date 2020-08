Atamaint: "La firma de aceptación de la precandidatura no puede ser delegada"

Sin excepciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dijo que las reglas electorales serán aplicadas para todos por igual, esto al ser consulta sobre la posibilidad de que Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, firme por él la aceptación a su precandidatura a la Vicepresidencia usando un poder. "Para todos se aplicará por igual el reglamento en el que se determina que la aceptación es de la precandidatura es de forma personalísima y no puede tener ningún tipo de delegación. Quien no cumpla con este requisito no podrá inscribir su candidatura".

De acuerdo al Reglamento de Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, mientras dure la pandemia por el coronavirus, los partidos y movimientos pueden realizar sus elecciones primarias de manera virtual (este periodo ya terminó el pasado 23 de agosto), pero la aceptación de la precandidatura (fase que termina el 3 de septiembre próximo) debe realizarse de manera presencial en el Consejo Nacional Electoral, en el caso de las postulaciones nacionales; y en las Delegaciones Provinciales y consulados en el exterior en el caso de las aspiraciones provinciales o del exterior.

El movimiento Centro Democrático, integrante del frente Unión por la Esperanza que aglutina a organizaciones afines al expresidente Correa, proclamaron en primarias al binomio Andrés Arauz - Rafael Correa. Este último tiene el impedimento de retornar al país, desde su residencia en Bélgica, por pesan sobre él órdenes de prisión preventiva y una sentencia condenatoria aún no ejecutoriada por el denominado caso Sobornos 2012 - 2016.

La presidenta del Consejo también se refirió al presupuesto para las próximas elecciones aprobado ayer. Son 114,3 millones de dólares para la primera y segunda vuelta electoral, al que hay que sumarle el Fondo de Promoción Electoral que está en 20,3 millones de dólares. Atamaint defendió el monto y espera que de manera inmediata el Ministerio de Finanzas transfiera el valor para empezar con las contrataciones necesarias para la organización del proceso.

Es importante que el Ministerio de Finanzas, la próximas semana, conozca la resolución y haremos el requerimiento para la ejecución de las actividades de 2020 y que tiene que ser entegado de forma inmediata puesto que estamos con los plazos justos. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Atamaint defendió el presupuesto aprobado por el pleno. Dijo que fue construido de forma participativa, esto en resupuesta a las críticas de los consejeros electorales de minoría, Luis Verdesoto y Enrique Pita, que lo han calificado de excesivo. "No es un prespuesto improvisado. Se ha trabajado durante ocho meses... Decir que el presupuesto no tiene un sustento técnico es absurdo". Además dijo que hasta ayer no ha sido notificada del inicio de la investigación previa de la Fiscalía contra ella y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero. Dijo que acudirá cuando sea convocada y calificó la denuncia de política.