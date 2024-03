Pablo Muentes: ¿el PSC no se percató de que era un oscuro operador?

El caso Purga deja un mensaje político: lo que Ronny Aleaga es al correísmo, Pablo Muentes es al socialcristianismo de Jaime Nebot. Y al igual que en el caso de Aleaga, donde todos en el correísmo sabían que estaba embarrado hasta las orejas con las mafias del narcotráfico, pero nadie se atrevía a decirlo porque eso hubiera indispuesto a su máximo líder en Bruselas, en el nebotismo todos sabían que Muentes era el operador para las peores corruptelas que fingían ignorar y así no decir nada porque alguien se podía molestar en Mocolí.

Caso Purga: Fiscalía ejecuta masivo operativo contra corrupción judicial Leer más

(Lea también: Consulta popular 2024: la UNE se inscribió para hacer campaña en contra)

Es decir, lo que Metástasis fue para el correísmo al encontrarse las conexiones del narco con su operador en la Asamblea, Ronny Aleaga; Purga es el equivalente al socialcristianismo al destaparse los vínculos del operador de Jaime Nebot con el manejo mafioso de las cortes de Justicia, sobre todo del Guayas.

Los 12 detenidos por el Caso Purga, entre ellos el exasambleísta Pablo Muentes, fueron trasladados desde la Unidad de Flagrancias a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en un bus de la Policía Nacional.



Más información: https://t.co/6FgiOYtM7e pic.twitter.com/XbNwkEkirK — Diario Expreso (@Expresoec) March 4, 2024

Exasambleísta y exjueza son detenidos en allanamientos del caso Purga Leer más

Lo que ha ocurrido con Purga es, en efecto, un golpe político de proporciones, pero de consecuencias aún muy difíciles de predecir. Para comenzar, este caso le quita el discurso anticorrupción al nebotismo, pero también sacude al pacto político que hay entre el correísmo, el socialcristianismo y el gobierno de Daniel Noboa que, con la reciente censura y destitución de Fausto Murillo, habían recuperado la posibilidad de manejar la administración de justicia y recuperar la administración del concurso para los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, el plan de socialcristianismo con sus socios del correísmo pierde legitimidad para tomar el control de la justicia.

(Lea también: Ronny Aleaga salió del país 13 días después de iniciado el caso Metástasis)

El golpe a las huestes de Nebot fue evidente y se nota: durante toda la mañana del lunes 4 de marzo, todos los cuadros de cierta importancia en el Partido Social Cristiano enmudecieron. Recién pasado el mediodía, la dirigencia del partido salió a decir esos lugares comunes que usan los políticos. “Conforme avance el proceso al que nos hemos referido y se precisen públicamente las acusaciones y pruebas, actuaremos en consecuencia”, dice el comunicado de Alfredo Serrano, presidente del PSC.

El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes fue detenido en estos allanamientos. Policía Nacional

Caso Purga: Jueces detenidos llevaron procesos de Norero, Ruales y Roldán Leer más

Lo cierto es que al nebotismo no le será sencillo desligarse de Muentes, a estas alturas del campeonato. Primero, porque Muentes lleva una relación larga y bastante estrecha, no solo con Nebot de quien era hombre de absoluta confianza, sino de otros como Henry Kronfle, actual presidente de la Asamblea Nacional. Muentes actuaba como asesor de Kronfle y llegó a tener una presencia tan fuerte con él que fue quien lo acompañó a una visita oficial a Carondelet para entrevistarse con el presidente Daniel Noboa. Nebot, por su lado, siempre lo sostuvo como su operador principal en la Asamblea.

(Lea también: Ausencia de Kronfle es tiempo muerto para reformas al COIP en la Asamblea)

La dificultad del socialcristianismo nebotista para zafarse de la figura Muentes no solo es la de su relación con Nebot o Kronfle, sino también la de su vertiginoso ascenso político y económico. Muentes no pertenece a una clase social privilegiada y no se le conoce un negocio lícito que pudiera justificar, remotamente, la ostentosa mansión donde vive y que se ve en las imágenes del allanamiento que se le hizo en la isla Mocolí, donde también tiene la suya y a muy pocos metros Jaime Nebot.

El Partido Social Cristiano (PSC) se pronunció sobre la detención de su exlegislador, Pablo Muentes, en el denominado caso Purga. La organización política sostiene que respeta la independencia de funciones del Estado.



Más información: https://t.co/iHjEb0zMFV pic.twitter.com/Vx9o827VGB — Diario Expreso (@Expresoec) March 4, 2024

La bancada del PSC aún no se pronuncia sobre el caso Purga y el vínculo con Muentes Leer más

¿Cómo es posible que nadie haya tenido suspicacias sobre la situación de Muentes si vive en una mansión como la que se vio en las imágenes? La única actividad empresarial aparentemente lícita que tiene Muentes es la de una modesta sanduchería casi al final de la vía Samborondón, donde el nivel social de los vecinos ya ha perdido absolutamente todo el glamour de la zona. La familia de Muentes es conocida por haber tenido un negocio de repuestos automotrices donde acudían sobre todo clientes que se quejaban de haber sufrido robos.

(Lea también: Las reformas al COIP, la discusión aún pendiente del pacto legislativo)

Pablo Muentes tenía una central del PSC en la calle Tungurahua y fue empleado del Municipio de Guayaquil. De ahí, de acuerdo con fuentes bien informadas, fue cancelado por el entonces alcalde Jaime Nebot debido a la cantidad de quejas de socialcristianos y amigos suyos que recibía en su despacho. A Muentes también se le ha acusado en notas de prensa de haber sido promotor de invasiones de tierra.

Fabiola Gallardo fue la presidenta de la Corte de Justicia de Guayas. Abogada y doctora en Jurisprudencia. Jueza de la Sala de lo Penal. Fiscalía General del Estado

Caso Purga: Fabiola Gallardo y su nexo con Mayra Salazar, acusada en caso Metástasis Leer más

El tema más escandaloso fue, sin embargo, el del juicio que le ganó insólitamente al Banco del Pacífico que le acusó de no haber pagado una deuda de 300 mil dólares. Precisamente el juez Reinaldo Cevallos que le dio la razón a Muentes en ese caso, está ahora detenido luego de la acción de Fiscalía. Cevallos, como juez cantonal, sentenció a favor de Muentes condenando al Banco de Pacífico a pagar 3 millones 900 mil dólares. A Muentes, la Fiscalía lo acusa de manejar una red de corrupción precisamente dentro del sistema judicial de la provincia de Guayas.

(Lea también: Fausto Murillo, el gran estorbo para armar una Corte de Justicia a la medida)

¿Cómo es posible que conociéndose todos estos escándalos, Muentes haya sido ficha inamovible del PSC? La respuesta va a ser muy difícil para el partido. Sin embargo, aún con Purga hay otras interrogantes que aún es difícil de resolver. ¿Este escándalo será suficiente para que la Fiscal no se caiga en el juicio político que le tiene planteado la Asamblea Nacional? Si bien, todo esto deslegitima al bloque socialcristiano en caso de que quiera censurarla, lo cierto es que nada está escrito aún.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!