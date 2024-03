Caso Purga: Fabiola Gallardo y su nexo con Mayra Salazar, acusada en caso Metástasis

La Fiscalía General del Estado sorprendió la madrugada del lunes 4 de marzo de 2024 con una operación denominada Purga, que se desprende del caso Metástasis, que inició a partir de la extracción de información de los teléfonos del narcotraficante Leandro Norero Tigua, asesinado en la cárcel de Latacunga, el 3 de octubre de 2022, tras cinco meses de prisión.

En las comunicaciones que mantenía el criminal desde el reclusorio, se descubrió los nexos que mantenía con funcionarios judiciales, políticos, empresarios, abogados y hasta periodistas. Por medio de estas se logró conocer cómo se cometieron y ordenaron algunos hechos delictivos, incluyendo asesinatos.

Por ese motivo, con el objetivo de sanear el sistema judicial, esta vez se apuntó a personas de esta función del Estado, como la jueza María Fabiola Gallardo Ramia, quien en 2022 fue designada presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar ese cargo en la historia de la institución.

Fabiola Gallardo fue la presidenta de la Corte de Justicia de Guayas. Abogada y doctora en Jurisprudencia. Jueza de la Sala de lo Penal. Fiscalía General del Estado

Ella llegó a ese puesto luego de ser jueza de la Sala Especializada de lo Penal, con más de 20 años de experiencia en la función pública, conforme a lo detallado en un comunicado de la Función Judicial. En el escrito, publicado luego de su designación, consta que ella es es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y doctora en Jurisprudencia.

Los señalamientos contra Gallardo

Además, consta que en su trayectoria desempeñó también otras funciones en instituciones como la Secretaría Nacional Anticorrupción, Fiscalía Provincial del Guayas y Corte Provincial del Guayas, pero su nombre tomó mucho más fuerza luego de que su asesora de comunicación, Mayra Salazar, fuera involucrada en el caso Metástasis e incluso recibiera prisión preventiva.

Salazar ha sido señalada no solo de favorecer al narcotraficante Leandro Norero con trámites judiciales que beneficiaran a él y a su organización criminal, sino también de mantener una supuesta relación sentimental con el peligroso delincuente, por las conversaciones que mantenían a través de chats por medio de la aplicación Threema.

En algunas imágenes que han circulado en redes sociales, se han visto fotografías de Mayra Salazar con Fabiola Gallardo, juntas, pero la magistrada ha negado algún tipo de amistad e incluso que ella la contratara. Ella ha afirmado que la contratación de la comunicadora no fue pedida por ella, sino por el Consejo de la Judicatura desde Quito.

Mayra Salazar laboró en la Corte Provincial de Justicia del Guayas al momento de los chats. ARCHIVO

En una entrevista de un medio digital, ante la consulta de brindar protección a Salazar, Fabiola Gallardo respondió: "No la voy a proteger de ningún modo, no he hablado con ella, pero creo que lo que puedo hacer es darle toda la colaboración a la Fiscalía, las puertas de la Presidencia de la Corte de Guayas están abiertas".

Sin embargo, la Fiscalía también ha encontrado en ella posibles nexos con estos hechos delictivos, lo que ha llevado a que allanen su vivienda en el cantón Samborondón, en Guayas, dentro de esta investigación que ha empezado por el delito de delincuencia organizada. En el sitio, los agentes "levantaron indicios como documentación, joyas, equipos electrónicos y de almacenamiento, entre otros, que serán periciados para determinar la existencia de elementos de convicción".

