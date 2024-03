Detenidos del caso Purga permanecen en el cuartel modelo

En el cuartel modelo, norte de Guayaquil, hay una especie de relativa tranquilidad y ahí se encuentran los detenidos de los operativos de caso Purga que se ejecutaron durante la madrugada de este 4 de marzo de 2024.

En el lugar que cuenta con una dependencia de la Fiscalía, no se ha permitido el ingreso a los representantes de los medios de comunicación. Sin embargo, se ha observado el ingreso y salida de equipos especializados de la policía nacional, carros blindados y operadores de justicia.

A diferencia de otras ocasiones, no hay mayor resguardo policial y no se ha colocado cordones de seguridad para no permitir que las personas se acerquen.

Se ha conocido extraoficialmente que a partir de las 10:00 iniciarán los traslados a las dependencias de Aeropolicial para que cumplan con las respectivas diligencias del proceso legal.

Entre los detenidos del caso que se ha derivado del proceso Metástasis, están 10 funcionarios judiciales, el exasamblesita Pablo Muentes y su esposa.

No obstante, hasta el momento no se ha podido observar a los investigados, ni tampoco la preparación de un vehículo que los traslade a otro sitio.

Hasta mientras, la dirección provincial del Consejo de la Judicatura ha enfatizado que brindará todas las facilidades para el avance de las investigaciones.

