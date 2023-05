Empezó su gestión reuniendo a todos los involucrados con la operación del Metro de Quito. Pabel Muñoz, alcalde de la capital llegó a primera hora de este lunes 15 de mayo, al Palacio Municipal, para sostener una reunión con la operadora y consorcio a cargo del funcionamiento de esta megaobra de movilidad.

Pabel Muñoz planea dirigir la ciudad basándose en cinco ejes de trabajo Leer más

¿Las razones? Conocer las causas por las que tras nueve días de operación comercial cesó esta operación por parte del consorcio franco colombiano y, además, corregir los errores que desde el inicio han dejando en entredicho el proyecto.

“Tienen en mi al principal aliado del metro de Quito. No descansaré y no habrá día de mi gestión que no esté promocionando el uso de la obra más importante que tiene la ciudad, la cultura metro, que la cuidemos bien. Estoy aquí no solo para que el metro funcione sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que tengan una movilidad digna como un derecho, con eficiencia, rapidez y seguridad”, dijo el burgomaestre.

A puerta cerrada se llevó a cabo este diálogo entre las partes involucradas. Una vez finalice, se dará a conocer la resolución tomada, anunciaron las autoridades.

Sobre el tráfico y la posibilidad de ampliar el sistema Pico y Placa también habló, pero enfatizó que esta medida será analizada durante dos meses al menos. “Estamos analizando la opción de una tercera placa. La ciudadanía que tenga una emergencia en el día de restricción podría ingresar a una aplicación para obtener un permiso especial, pero esto todavía está en análisis”, añadió.

LEE TAMBIÉN: Pabel Muñoz planea dirigir la ciudad basándose en cinco ejes de trabajo