Oyarte: “La única forma honesta de votar es artículo por artículo”

El constitucionalista y jurista Rafael Oyarte piensa que todo lo ocurrido alrededor del debate sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) demuestra que hay una voluntad escondida por cumplir con el pacto por la impunidad de Rafael Correa. Oyarte cree que la única forma en que la sociedad pueda estar tranquila sobre la votación del proyecto es que haya una votación artículo por artículo. Según él, tras la idea de votar por paquetes como se quiere hacer, está la intención de meter trampas que van a beneficiar a determinadas personas, entre ellas a Rafael Correa.

Correísmo y PSC: no porque no Leer más

(También puede leer: COIP: el pacto está en crisis, pero no como para el divorcio)

¿Cómo ir a una votación sin el temor a las trampas?

Hay que ver cómo funcionaban las cosas en el pasado: se hacían con lentitud pero relativamente bien. Se aprobaban los proyectos de ley artículo por artículo. Eso obligaba a que en el primer debate se haga una lectura general del proyecto, donde los legisladores observaban ese proyecto. En el segundo se hacía la aprobación, modificación o negativa.

¿Por qué es mejor así?

Los proyectos pueden contener contradicciones, vacíos o inadecuaciones. La idea de aprobar los proyectos de ley de un modo rápido fue algo que se le ocurrió a la Revolución Ciudadana. Cuando la votación es en paquete y solo hay un segundo debate en el pleno, ahí es donde se empieza a meter cositas por debajo de la ley. Cosas que no aparecían en el informe de segundo debate, peor en el de primer.

¿Con la votación por paquetes de artículos la sociedad queda marginada del debate?

El debate artículo por artículo genera lo que ahora llaman socialización. Cuando se aprobaban las leyes, ahí se organizaban grandes debates en las universidades, en la prensa, en los colegios de abogados… Porque claro, como se tomaba tiempo, se iban haciendo observaciones: mire el artículo tal tiene este o esta dificultad, cuidado con la contradicción entre el artículo 360 con el 362 respecto de tales cosas… Hasta en la vida diaria pasa: cuando usted sale apurado de su casa porque está llegando tarde a un sitio se le quedan la agenda, las llaves, la cédula, el celular, todo…

Entonces, que el Partido Social Cristiano te quiera ver la cara de tonto cuando es obvio que podían haber hecho un informe de minoría en la Comisión de Justicia es intolerable.

COIP: el Pleno nos toma el pelo Leer más

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo que no es posible votar artículo por artículo porque hay unos que están concatenados con otros...

Henry Kronfle no es un novato en política. Perdóneme, pero el Ecuador no se inauguró con la ley de la Función Legislativa del 2009 o ¿me está diciendo don Henry que durante 119 años no aprobamos leyes? Ahora dice que hay problemas de concatenación cuando esos problemas se corregían antes en el segundo debate. ¿Cómo se puede ser tan inexperto en esto? Lo de aprobar por paquetes de artículos es una verdadera desgracia.

¿Pero tal vez el problema no es la forma de votar, sino el acuerdo político de gobernabilidad?

Eso se llama sinvergüencería política. Lo que pasa es que llegaron a un impasse dentro del matrimonio porque una parte piensa que le pusieron los cachos. ¿Nos creen tan tontos para pensar que creemos que esa reforma respecto del recurso de revisión para favorecer a Rafael Correa salió de la nada y que esa transitoria sobre el mismo tema que estaban incorporando también salió de la nada?

¿Cuál es la peor de las reformas que están por debatirse?

La peor es la que habla de la nueva causal para el recurso de revisión a las sentencias condenatorias ejecutoriadas en virtud a sentencias de la Corte Interamericana y de los informes de los organismos internacionales de derechos humanos de la de Naciones Unidas. Se la planteó con nombre y apellido.

¿No hay como confiar en esos organismos?

No olvidemos que en la ONU hay un Comité de Derechos Humanos y un Consejo de Derechos Humanos integrados casi siempre por países que no se pueden vanagloriar precisamente por respetar los derechos humanos: en algún momento, el Comité de Derechos Humanos lo presidió Venezuela, y Marruecos fue miembro de alguno… ¡Vamos! De ahí se puede sacar cualquier informe y eso es causal de recurso de revisión. Además, ¿usted cree que esos informes lo puede conseguir un común de los mortales? ¡Por favor! Eso solo lo consigue gente con relaciones políticas y una capacidad de lobby internacional muy grande. No, Juan Piguave, pues.

¿Usted cree que los socialcristianos fueron engañados como dicen?

No, porque no son gente novata. Con el PSC se puede estar de acuerdo o no, pero ignorantes no son. Entonces, que te quieran ver la cara de tonto, cuando es obvio que podían haber hecho un informe de minoría en la Comisión es intolerable. Por último, no se suscribe el de mayoría y se acaba la cuestión. Es inexplicable que hayan firmado ese informe y que después hayan hecho la denuncia de esta supuesta trampa. Además, no son tan torpes como para haber aprobado ciertas barbaridades que dan vergüenza, como eso de que los legisladores pueden solicitar a Fiscalía la información de una indagación previa que es reservada.

Henry Kronfle no es un novato. Perdóneme, pero el Ecuador no se inauguró con la ley de la Función Legislativa de 2009 o ¿me está diciendo don Henry que durante 119 años no aprobamos leyes?

CNE aprueba $ 409 mil para la promoción de la consulta popular Leer más

¿Qué pasa con eso?

Que esa información no puede repartirse como canguil. ¿Qué pasa si te lo pide un descalificado asambleísta? Tengo cara de tonto, pero no nací ayer: ¿de quién se va a pedir información? Obviamente, de Juan Piguave no ha de ser.

¿Y qué opina de ese artículo que dice que el investigado en una indagación previa puede pedir que se le archive el caso al año de que se inició la investigación?

Ese es otro artículo que podría tener el nombre y apellido de los beneficiados. Además, que no vengan con el cuento de la expiración al año porque no dicen nada sobre las prescripciones en el caso de los delitos imprescriptibles.

Volvamos a lo político. ¿Si hubo acuerdo para el informe, entonces suena a que sí hay un pacto por la impunidad?

Es que a eso suena. No suena a otra cosa.

Contexto. Las reformas al Código Integral Penal siguen en el limbo. Tras una accidentada sesión que desnudó las intenciones detrás de los cambios legales, el ‘pacto de la gobernabilidad’ quedó resentido. El futuro del paquete de reformas depende de la voluntad de las bancadas.

Doctor en Jurisprudencia. Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional. Profesor universitario. Ha escrito más de una docena de libros.

Cuando se aprobaban las leyes votando artículo por artículo se organizaban grandes debates en las universidades, en la prensa, en los colegios de abogados…

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!