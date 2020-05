Otto Sonnenholzner: "No soy candidato a nada"

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, descartó una vez más, la noche de este jueves 30 de abril a través de cadena nacional, la posibilidad de que vaya a ser candidato, asegurando que en este momento "está haciendo su trabajo y no campaña política".

Sonnenholzner dio inicio a su mensaje recordando todo lo que ha hecho el gobierno nacional para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus en el país.

La salida del #Covid_19 no es con egoísmo y protagonismo, sino con solidaridad y conciencia. Esta es la oportunidad de reinventarnos y construir un mañana mejor y más humano. ¡Ecuador recuperará su pulso, vitalidad y fuerza!

"Al momento hemos entregado 700 mil kits a través del plan dar una mano" y " entregaremos raciones de desayuno escolar a un millón trescientos mil padres de niños en escuelas públicas en la Sierra y Amazonía", anunciaba el funcionario, entre otras medidas.

También informó que darán dos millones de canastas solidarias en tiendas de barrio a padres que tengan a sus hijos en escuelas públicas y no sean beneficiarios de los bonos del Estado.

En referencia a las acciones ejecutas, el vicepresidente aseguró que "fueron decisiones acertadas y oportunas que nos dieron resultados esperados".

Además, Sonnenholzner se refirió a su salida del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional confirmando que pasó de "la planificación a la acción" trasladándose al epicentro de la crisis, Guayaquil.

Al término de su mensaje, el funcionario enfatizó en que no es "candidato a a nada" y que lleva más de un año demostrándole al país que sí se puede hacer política de forma diferente "haciendo lo correcto en lugar de lo popular".

"No soy candidato a nada y no pertenezco a ningún partido político. No soy un político y nunca lo seré",