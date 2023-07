Otto aterriza en la cancha de Vinicio

Prueba de vida

Tímidamente, como todo lo que tiene que ver con la estrategia de medios de su desinflada campaña, Otto Sonnenholzner lanzó un video que hizo reír a todos los que lo vieron, que son muy pocos. El monólogo de la chica que habla del expresidente prófugo como si fuera un exnovio con el que nunca volvería es el primer video de campaña con una producción decente que aterriza en la cancha donde Vinicio Alvarado ha planteado su batalla: el del mensaje publicitario puro. “Yo nunca volvería con un ex”, dice la joven, y menos con uno tan tóxico.

Luego aparece el candidato entre las masas haciendo lo que mejor saben hacer los candidatos (sobando cabezas y mostrando las axilas) y disfrazando su ideología de centroderecha con una frase ingeniosa: “Ni para la derecha ni para la izquierda, vamos hacia adelante”. Una mentira efectiva. Nomás falta ponerla en una campaña.

Borregos y helicópteros

El informe del perito Roberto Meza sobre el asesinato del general Jorge Gabela (mejor dicho: la reconstrucción del informe que el gobierno de Rafael Correa tuvo en sus manos y desapareció) fue ordenado por la Corte Constitucional meses antes de que se pudiera sospechar siquiera que el presidente Guillermo Lasso decretaría la muerte cruzada y el Ecuador se vería en el trance de celebrar elecciones extraordinarias en agosto. No tiene, pues, nada que ver con la campaña. ¿Nada? No parecen entenderlo así los correístas. Ayer, horas antes de la entrega oficial del informe, un espasmódico ataque de nervios hizo presa de los guerreros digitales del expresidente prófugo, que desataron una auténtica campaña contra una viuda indefensa. “HASTA JUSTITO HOY, en mes de campaña”, escribió un autodenominado borrego muy notorio, como si la victoria de Luisa González dependiera de que la verdad sobre el asesinato continuara siendo un secreto.

El cohete que mató a Correa Leer más

Las cuentas alegres de Diana Jácome

Dice Jan Topic, el candidato que apoyan los socialcristianos, que la diferencia entre él y los demás aspirantes a la Presidencia es que él sabe cuánto va a gastar en cada cosa. ¿Propone un programa de telemedicina? 40 millones de dólares en ocho meses. ¿Reforzamiento de los controles fronterizos? 140 millones. ¿Reforma de las cárceles? 800 millones...

En eso llega su candidata a la Vicepresidencia, Diana Jácome, que no por nada tiene un pasado de simpatizante correísta. Lleva perfectamente interiorizada la consigna de campaña según la cual es necesario ponerle cifras a todo, así que empieza a despachar las suyas sobre su plan de alimentación escolar. Lo hace con una destreza matemática que da envidia.

El presupuesto que recibe el Ministerio de Educación, empieza diciendo, es de 6 mil millones de dólares al año. De esa suma, 180 millones se invierten en desayunos escolares. “Entonces: nosotros planteamos el plan ‘Tres comidas’, que esto quiere decir que tu niño también almuerce y que tenga una merienda en la tarde, lo que implica 1.200 millones”. Porque claro: si una comida cuesta 180 millones, tres comidas no pueden costar menos de 1.200 millones, o sea, “menos del 10 por ciento del presupuesto que recibe el Ministerio de Educación”. Jácome a cargo de las cuentas nacionales es un peligro.

Fauna vieja para Asamblea nueva Leer más

Un candidato solo

Fernando Villavicencio no tiene equipo de gobierno. Ni ministros. Se le pregunta sobre el tema (que debería ser elemental y transparente) y se da mil vueltas, se va por las ramas y no contesta. Ocurrió este domingo en el programa de Andrés Carrión, en Teleamazonas. Y que conste que el periodista insistió tres o cuatro veces. Preguntó primero por las características de sus colaboradores: “Ninguna persona que haya sido parte de los gobiernos pasados”, dijo Villavicencio, reduciendo abruptamente sus propios márgenes de elección. “Ninguno que haya recibido sobornos, ningún corrupto, ninguno que trabajó con el gobierno de Correa”, especificó. Pero, ¿quiénes?, insistió Carrión. “Los mejores talentos de las universidades”, respondió a los cielos el candidato. “Deme nombres”, volvió a la carga el periodista sin darse por vencido. “Estamos trabajando en eso”, admitió al fin Villavicencio. Lo dicho: no tiene.