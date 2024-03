¿Dónde está el origen de los salarios dorados públicos?

Un manejo inadecuado de la contratación colectiva propiciaría los macrosueldos o sueldos dorados que perciben algunos funcionarios de empresas públicas.

Ese tipo de contratos se plantearon para beneficiar a los obreros, que es el grupo más vulnerable de los trabajadores. Pese a ello, existen casos de gerentes y directivos que a través de esa contratación han logrado alcanzar sueldos que sobrepasan incluso el del presidente Daniel Noboa, como reveló EXPRESO.

Así hay casos como el del jefe de Tesorería en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que cobró $ 64.845 en solo un mes, o el de un técnico que habría recibido $ 35.231.

El exministro de Trabajo Roberto Gómez dice que la falta de una norma específica del tema propicia esos sueldos dorados. El asunto genera dos extremos. “Es escandaloso que alguien gane 20.000 dólares en una entidad pública, pero también no se puede ir en contra del mercado”.

El abogado laboral Paúl Cáceres considera que no es ético que directivos se aprovechen de ello y explica que el problema se dio cuando ya no se diferenció a obreros de empleados. Eso hizo que hasta odontólogos e inspectores sean incluidos y “si uno revisa, la mayoría de los trabajadores no cuenta con un salario que cubra ni la canasta básica de los 800 dólares”, cuestiona.

Gabriel Recalde, del Centro de Estudios de la Política Laboral, recuerda que esos altos sueldos los lograron funcionarios de empresas como Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con una acción de protección que permitió que la contratación colectiva también se adopte en la Ley de Servicio Público (Losep).

No obstante, cree que también se debe diferenciar un cargo de representatividad como lo es el del presidente (que lo puede ejercer otro funcionario) y uno de nivel técnico, como un gerente especializado. Para Recalde, lo cuestionable es que pese a los ingresos altos, las empresas no rindan como deberían.

El secretario del Comité de Empresa Eléctrica Quito, Luis Guevara, asegura que el Estado les ha querido “endosar” ese problema, pero aclara que las empresas tienen contratos con trabajadores de base bajo el Código de Trabajo y los demás perciben sueldos a través de la Losep.

El excontralor Marcelo Merlo afirma que los “latisueldos son recurrentes” y que eso se solucionaría controlando que se cumpla la disposición de que nadie puede ganar más que el presidente de la República.

