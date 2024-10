Todo un operativo para sacarse a Jan Topic de encima de la carrera electoral

Las impugnaciones a la candidatura de Jan Topic y la reciente arremetida en redes sociales en su contra despiertan varias interrogantes. Es, en realidad, una candidatura bajo sospecha.

En general, casi toda temporada electoral en el país produce una serie de hechos que son muy difíciles de entender, ya sea porque las instituciones involucradas en el proceso no son fiables o porque los antecedentes de los actores en las elecciones tampoco lo son, pero lo de las impugnaciones hechas por Pachakutik y Sociedad Patriótica son especialmente sospechosas.

¿Por qué sospechosas? Para comenzar es inverosímil que para las elecciones anteriores del 2023 nadie haya impugnado a Topic por lo de los contratos del Estado en el tema de los radares, si aparentemente la situación del candidato como supuesto contratista no ha cambiado desde entonces. No lo hicieron ni Sociedad Patriótica ni Pachakutik en ese entonces. Es más, Sociedad Patriótica apoyó en el 2023 a Topic y ahora lo impugna. Eso suena demasiado extraño. Entonces, es difícil creer que Topic no fue una amenaza electoral en el 2023 para algún sector y que ahora sí lo es. En realidad, Topic siempre estuvo opcionado para ganar las elecciones anteriores y nadie hizo nada para evitar que sea candidato. ¿Por qué ahora entonces?

La respuesta a esta puesta bajo sospecha de la candidatura podría estar en otro lado: de acuerdo con las encuestas públicas, existen dos candidaturas que tienen opciones reales y que están muy por encima del resto de 15 binomios en competición. Estas dos candidaturas son las de Daniel Noboa que aspira a la reelección y la de Luisa González, candidata del correísmo. Esta información se ha posicionado de tal forma en la opinión pública que parecería que para el electorado hay solo dos opciones por las que vale la pena votar: una gran parte del anticorreísmo piensa que la única forma de evitar que el correato vuelta es votar por Noboa (aunque tampoco es que les guste tanto) porque es el único con opciones, mientras que el correísmo duro y blando piensa que lo único que hay para votar es la candidatura de Luisa González.

Este lunes, la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, afirmó en un video que Jan Topic tiene contratos con el Municipio desde 2017.



Este lunes, la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, afirmó en un video que Jan Topic tiene contratos con el Municipio desde 2017.

¿Pero qué pasa cuando ingresa un tercero con ciertas posibilidades y amenaza esa polarización perfecta para Noboa y González? Obviamente que estorba porque, de repente, aparece alguien que puede captar votos de electores que normalmente votarían por Noboa para evitar que regrese el correísmo y otros tantos que piensan en votar a regañadientes por Luisa González y que ahora pueden inclinarse por Topic. En otras palabras, existe una polarización perfecta que garantiza al gobierno que su candidatura, la del presidente Noboa, entre a la segunda vuelta y que, también, le garantiza al correísmo que sus votos blandos no se escurran hacia Topic.

Esta polarización perfecta para noboístas y correístas podría venirse abajo con la presencia de Topic, no necesariamente porque él vaya a captar todos los votos desertores de Noboa y de González sino porque también podrían irse a otras candidaturas como las de Henry Cucalón o Francesco Tabacchi. No en vano, estos dos candidatos ya han salido a dar mensajes exhortando al gobierno a dejar de utilizar sus influencias para dejar fuera a Topic. De hecho, Construye hizo circular un video de Cucalón grabado en una cancha de fútbol donde dice directamente que Noboa está jugando en un campo inclinado y que está haciendo trampa para sacar a Topic.

Lo de las impugnaciones hechas por Sociedad Patriótica y Pachakutik más parecen ser imposturas para que no aparezca el gobierno como la fuerza que maneja el operativo: ni la una ni la otra fuerza han salido en redes o medios a hablar en contra de Topic mientras que el ejército de trolls evidentemente están plegados al discurso del gobierno. El mismo Topic lo ha dicho: “esto es un operativo del gobierno que está pagando 30 mil dólares a los trolls para atacarme”.

Lo único cierto es que estas impugnaciones deberán ser resueltas por el Consejo Nacional Electoral los primeros días de noviembre. Sea cual fuere su decisión, hará una apelación y esa apelación deberá resolverla el Tribunal Contencioso Electoral, TCE. ¿Qué puede pasar ahí? Imposible hacer el vaticinio pero lo único cierto es que ese organismo está bajo completo control de Noboa. Es por eso que en Construye, ya se da por hecho que Topic quedará fuera de las elecciones. Todos parecen, en todo caso, convencidos de que estas elecciones se las está jugando en un cancha inclinada y que Topic será la principal víctima.

