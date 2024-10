Caso Metástasis: exfiscal del Guayas y dos jueces a un paso de ser sobreseídos

De 37 procesados en el caso Metástasis, el juez Manuel Cabrera debe decidir quiénes tienen suficientes elementos de convicción para ir a juicio y a quiénes debe sobreseer. Todo este razonamiento se expone este 7 de octubre de 2024 en la audiencia preparatoria de juicio, que comenzó a las 14:00, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.

El origen del caso con Leandro Norero como pieza clave

La diligencia comenzó con un resumen del juez sobre las posturas de ambas partes: Fiscalía y sospechosos. Uno de los argumentos para tratar de que el juez no conozca el caso fue que él también falló en los procesamientos abreviados de 12 personas que prefirieron declararse culpables de delincuencia organizada a cambio de obtener condenas reducidas. El juez recordó que, según la Fiscalía, el caso Metástasis comienza con el arresto del narcotraficante Leandro Norero en mayo de 2022 y su posterior asesinato en octubre de 2022.

Con su crimen, la Fiscalía obtuvo los dispositivos celulares y, tras pericias, descubrió una red conformada por jueces, fiscales, secretarios, policías, guías penitenciarios y abogados en libre ejercicio. Su propósito era proteger y lograr la impunidad y la libertad de Norero y sus familiares dentro de un proceso por lavado de activos, cuyo abogado era Cristian Romero, acusado como cabecilla.

Romero también habría articulado una red de abogados para proteger a los hermanos Israel Norero, Johanna Zambrano y la esposa del narcotraficante, Lina Romero.

Los roles de la organización, según la Fiscalía

En ese contexto, el juez aseguró que los elementos de convicción expuestos en la audiencia preparatoria de juicio mostraban diferentes conductas relacionadas con la organización criminal: financiamiento, dirección y planificación.

En el nivel de cabecillas, la Fiscalía acusó a Cristian Romero, Fabián Camposano, Xavier Jordán y Xavier Novillo.

Los otros 33 procesados fueron acusados como colaboradores. Sus actividades habrían sido de vigilancia, seguimiento a la fiscal del caso de lavado de activos, provisión de información sobre acciones policiales, entrega de sobornos, provisión de comodidades a Norero en la cárcel y cooperación para cambiar las evidencias, especialmente los lingotes de oro, y la toma de decisiones judiciales para beneficiar a Norero y sus familiares, así como para recuperar los bienes incautados en el allanamiento a su domicilio.

Juez no encontró elementos de convicción suficientes para llamar a juicio

Hasta las 16:30, el juez aún no ha emitido el auto de llamamiento a juicio, pero ya ha hecho públicos sus razonamientos sobre cada procesado. Entre todos ellos, dijo que la Fiscalía no ha presentado elementos suficientes sobre la participación de los jueces José Luis Segovia y Santiago Zumba, quienes negaron un habeas corpus para liberar a la hermana de Norero. También indicó que no existen suficientes elementos sobre la participación de Yanina Villagómez, exfiscal provincial del Guayas.

El juez indicó que, si bien hay una fotografía de Xavier Novillo dentro de una oficina en la que se lee el rótulo “Fiscal Provincial”, esta foto no es suficiente para sostener la tesis de la Fiscalía de que Villagómez habría asesorado a Novillo para que Norero mejorara su estrategia legal en el caso de lavado que enfrentaba.

El mismo criterio tuvo el juez sobre Miryam Delgado, quien fue acusada de proveer beneficios penitenciarios a Leandro Norero mientras estuvo preso, pero el juez dijo que no se ha comprobado cuáles fueron esos beneficios.

