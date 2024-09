Caso Metástasis: el juez emitirá su dictamen en la próxima audiencia

Aún no hay fecha para la próxima audiencia, donde el juez decidirá si lleva a juicio o dicta sobreseimiento a los procesados

Este 23 de septiembre, tras concluir los alegatos de las partes en el caso Metástasis, el juez Manuel Cabrera suspendió la audiencia para analizar los argumentos presentados y emitir su resolución. Esta audiencia preparatoria de juicio, en la que se han evaluado los alegatos durante varias semanas, se encuentra en su etapa final, que culminará con el dictamen del juez.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha fundamentado sus acusaciones en 340 elementos de convicción, individualizando la participación de cada uno de los procesados en este caso, que destapó una trama de corrupción judicial y crimen organizado relacionada con el fallecido narcotraficante Leandro Norero. El Ministerio Público ha solicitado llevar a juicio a los 37 procesados por el delito de delincuencia organizada.

Entre los acusados se encuentran el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán; el exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga; el prófugo Xavier Jordán; y los abogados Christian Romero y Xavier Novillo, entre otros.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoMetástasis: la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se refirió al anuncio de prueba presentado por las defensas de los procesados. Finalizadas las intervenciones, Juez suspende la audiencia y anuncia que señalará nueva fecha para emitir su resolución. pic.twitter.com/UZFEFspTeK — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 23, 2024

EL DICTAMEN

Durante la diligencia del 23 de septiembre, la fiscal Diana Salazar se refirió al anuncio de pruebas presentado por las defensas de los procesados. Una vez que finalizaron todas las intervenciones, el juez suspendió la audiencia y anunció que establecerá una nueva fecha para emitir su resolución. Dada la cantidad de alegatos y las pruebas que integran el expediente, esto podría tardar hasta conocer su fallo. Esto incluirá decidir a quiénes llama a juicio y a quiénes concede el sobreseimiento.

Entre los que han solicitado el sobreseimiento se encuentra Cristian Romero, uno de los cuatro cabecillas identificados por la Fiscalía en la presunta trama de delincuencia organizada, así como varios exfuncionarios judiciales y fiscales que, al rebatir la tesis de Fiscalía, estarían buscando ser sobreseídos. Los solicitantes incluyen al exjuez Ronald Guerrero, al exjuez Johan Marfetán, a la exfiscal Yanina Villagómez, al exfiscal John Campozano, a la exjueza Glenda Ortega, a la fiscal María José Aguirre, al exjuez José Luis Segovia y a Carlos Zambrano, expresidente de la Corte de Manabí.

Agustín Quito Cortés, abogado de Romero, argumentó en una de las diligencias que su cliente no es "alias Global Pax", un nombre asociado al narcotraficante Leandro Norero, asesinado en un amotinamiento. Quito Cortés enfatizó que, tras revisar los chats, no hay evidencia que vincule a Romero con ese alias y que la Policía ha falseado información en el parte policial utilizado para procesarlo y otorgarle prisión preventiva. Además, el abogado argumentó que la Fiscalía no ha demostrado cuál fue el teléfono utilizado por Romero ni el número asociado al Threema de Norero, pidiendo al juez que dicte el sobreseimiento debido a la falta de elementos de convicción suficientes.

