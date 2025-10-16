Operativo en Guayaquil deja 14 detenidos de bandas Tiguerones y Águilas

Operativo permitió desarticular parte de las estructuras delictivas de los Tiguerones y Águilas.

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional desde la noche del miércoles 15 hasta la madrugada del jueves 16 de octubre permitió desarticular parte de las estructuras delictivas de los Tiguerones y Águilas, señaladas por generar violencia en el país.

La intervención se desarrolló en varios sectores de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), con 20 allanamientos simultáneos, que resultaron en 11 detenidos, seis de ellos con antecedentes penales, además de la incautación de armas, drogas, vehículos y otros elementos vinculados con delitos.

Motocicletas, vehículos y cámaras de videovigilancia fueron decomisadas. anny bazán

Artículos decomisados

Entre lo decomisado figuran 8 armas de fuego (incluido un fusil y una escopeta), municiones, alimentadoras, un chaleco antibalas de uso militar, 70 sobres de heroína, un ladrillo con sustancia ilícita, 14 celulares, un radio, motocicletas, vehículos y cámaras de videovigilancia.

Entre los detenidos está un objetivo identificado como prioritario por el Centro de Inteligencia Criminal (CCI), además de dos menores de 16 años. Varios de los aprehendidos tienen antecedentes por robo, drogas o porte de armas.

El coronel Christian Rengifo Dávila, jefe del operativo, explicó que la acción policial se concentró en los distritos Portete y Pascuales, y que está relacionada con la investigación del atentado con coche bomba ocurrido el martes 14 de octubre en el norte de Guayaquil.

Según el oficial, los responsables del atentado habrían salido de esa zona, por lo que se ordenó una intervención focalizada. Añadió que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir el crimen organizado, especialmente delitos como homicidios, microtráfico y robos violentos.

Los detenidos fueron puestos a órdenes judiciales para la audiencia de formulación de cargos.

