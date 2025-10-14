Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

policia-captura-mujer-abuso-sexual-quito-1024x683
Mujer de alta peligrosidad fue capturada en Quito por abuso sexual.cortesía Policía

Capturan en Quito a mujer de alta peligrosidad sentenciada por abuso sexual

La sentenciada era considerada de alta peligrosidad y tenía una orden de captura vigente

La Policía Nacional del Ecuador informó sobre la captura de una mujer considerada de alta peligrosidad, quien era requerida por la justicia y sentenciada a 13 años de prisión por el delito de abuso sexual. La detención se realizó en el norte de Quito, durante el operativo “Justicia 66”, ejecutado por la Dirección General de Investigaciones.

Le invitamos a que lea: ¿Cómo se cobrará la tasa de basura en Quito? Estas son las tres opciones

La Policía realizó técnicas de investigación para la captura 

ayuda humanitaria

Universidad Central habilita centro de acopio y posible refugio para manifestantes

Leer más

Según las autoridades, la aprehendida, identificada como Soraida, fue localizada tras un trabajo de seguimiento y la aplicación de técnicas investigativas especializadas. 

La mujer registraba una boleta de captura vigente por un caso ocurrido en 2017, en el sector de Carcelén, donde se habría involucrado en actos de abuso sexual junto con otra ciudadana.

El informe policial detalla que, en esa época, las involucradas presuntamente se dedicaban a actividades vinculadas con la prostitución y el comercio sexual, cuando se produjo el delito que motivó su posterior condena judicial.

Con base en información de inteligencia y el despliegue operativo, los uniformados lograron su ubicación y captura. Tras la detención, la mujer fue puesta a órdenes de la autoridad competente para el cumplimiento de la sentencia emitida por los tribunales de justicia.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso irrestricto con la protección de niñas, niños y adolescentes, y advierte que no habrá tolerancia alguna frente a quienes atenten contra su integridad”, señaló la institución en un comunicado oficial.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Capturan en Quito a mujer de alta peligrosidad sentenciada por abuso sexual

  2. Paro Nacional 2025 | Minuto a minuto de hoy, 14 de octubre

  3. "El paro debe acabarse hoy": Gobierno militarizará Imbabura

  4. Paro nacional 2025: el Gobierno aparta a la Conaie y apuesta por su desgaste

  5. Los violentos secuestran a Imbabura: ¿Cuánto durará? | Martín Pallares

LO MÁS VISTO

  1. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  2. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  3. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

  4. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

  5. Quito: la desolación afecta a la avenida 6 de Diciembre

Te recomendamos