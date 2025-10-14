Capturan en Quito a mujer de alta peligrosidad sentenciada por abuso sexual

La sentenciada era considerada de alta peligrosidad y tenía una orden de captura vigente

La Policía Nacional del Ecuador informó sobre la captura de una mujer considerada de alta peligrosidad, quien era requerida por la justicia y sentenciada a 13 años de prisión por el delito de abuso sexual. La detención se realizó en el norte de Quito, durante el operativo “Justicia 66”, ejecutado por la Dirección General de Investigaciones.

La Policía realizó técnicas de investigación para la captura

Según las autoridades, la aprehendida, identificada como Soraida, fue localizada tras un trabajo de seguimiento y la aplicación de técnicas investigativas especializadas.

La mujer registraba una boleta de captura vigente por un caso ocurrido en 2017, en el sector de Carcelén, donde se habría involucrado en actos de abuso sexual junto con otra ciudadana.

El informe policial detalla que, en esa época, las involucradas presuntamente se dedicaban a actividades vinculadas con la prostitución y el comercio sexual, cuando se produjo el delito que motivó su posterior condena judicial.

Con base en información de inteligencia y el despliegue operativo, los uniformados lograron su ubicación y captura. Tras la detención, la mujer fue puesta a órdenes de la autoridad competente para el cumplimiento de la sentencia emitida por los tribunales de justicia.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso irrestricto con la protección de niñas, niños y adolescentes, y advierte que no habrá tolerancia alguna frente a quienes atenten contra su integridad”, señaló la institución en un comunicado oficial.

