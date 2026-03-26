Operativo conjunto en Samborondón: Policía y Fuerzas Armadas despliegan acciones

Reimberg señaló que una de las primeras medidas adoptadas fue la intervención del centro de seguridad de Samborondón

Samborondón es una de las ciudades de mayor desarrollo en la Zona 8.

Una operación conjunta de Policía y Fuerzas Armadas se desarrolla este jueves en la isla Mocolí y en varios sectores del cantón Samborondón, en la provincia del Guayas. La intervención fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, durante una entrevista concedida a TC Televisión, en la que indicó que las acciones se encuentran en plena ejecución y que, por ese motivo, no se han brindado mayores detalles.

(Te invitamos a leer: Gobierno Nacional responde a publicación de New York Times por operativos fronterizos)

Reimberg señaló que una de las primeras medidas adoptadas fue la intervención del centro de seguridad de Samborondón, infraestructura desde la cual se coordinan los operativos que se están desplegando en diferentes puntos del cantón. “Tomamos el centro de seguridad para comenzar y llevar a cabo las operaciones que tenemos que realizar en todo Samborondón”, explicó el funcionario.

El operativo no se limita a la Isla Mocolí. Según lo expuesto por el ministro, las acciones también se extienden a la vía principal de Samborondón, donde se concentran múltiples urbanizaciones privadas. Estas zonas registraron desde tempranas horas una fuerte presencia de uniformados, controles vehiculares y patrullajes, lo que llamó la atención de residentes y trabajadores del lugar.

RELACIONADAS El caso de alias Marino sacude la confianza en la seguridad privada de Ecuador

El asesinato de alias Marino puso en evidencia la filtración de criminales en las empresas de seguridad privada. Foto: Freepik

¿Qué ocurre en Isla Mocolí?

Aunque las autoridades no han precisado el objetivo específico de la intervención, Reimberg confirmó que se trata de una operación planificada y en desarrollo. “Es una operación en marcha, por lo cual no podría referirme mucho al respecto ahora”, insistió, al ser consultado sobre los fines y posibles resultados del despliegue.

(Te puede interesar: Inseguridad Samborondón: Entre Ríos hará controles ante la expectativa de residentes)

El Gobierno Nacional se toma la ATV de Samborondón: firman convenio de cooperación Leer más

Samborondón, uno de los cantones con mayor crecimiento residencial y comercial del área metropolitana de Guayaquil, ha estado en el foco de atención de las autoridades en los últimos años debido al avance del crimen organizado en zonas urbanas consideradas anteriormente de bajo riesgo. La presencia simultánea de policías y militares evidencia un refuerzo de las medidas de seguridad en sectores estratégicos.

Reimberg confirmó que el operativo seguía activo al momento de la entrevista y no descartó que se prolongue durante varias horas más. Se espera que, una vez concluidas las acciones, el Ministerio del Interior o las instituciones involucradas informen sobre los resultados y el alcance de la intervención registrada en la Isla Mocolí y en otras zonas de Samborondón.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ