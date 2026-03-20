El Gobierno Nacional se toma la ATV de Samborondón: firman convenio de cooperación

La Policía Nacional usará los recursos del Municipio de Samborondón para vigilar el cantón. El ministro Reimberg dio detalles

Samborondón es una de las ciudades de mayor desarrollo en la Zona 8.

Tras la intervención de Segura EP en Guayaquil, el Gobierno Nacional amplía su control sobre sistemas de seguridad locales y ahora pone bajo su órbita a la Agencia de Tránsito y Vigilancia de Samborondón. La medida, presentada como una acción estratégica contra el crimen organizado, vuelve a abrir el debate sobre los límites entre cooperación institucional y centralización del control.

Este 20 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior y la ATV suscribieron un convenio de cooperación con una vigencia de cinco años.

El acuerdo plantea una integración operativa entre ambas entidades, con la incorporación de personal de la Policía Nacional en el centro de monitoreo del cantón, así como el uso compartido de infraestructura tecnológica para fortalecer la vigilancia y la respuesta ante emergencias.

John Reimberg se refiere al convenio interinstitucional

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Sin embargo, más allá del discurso institucional, el propio ministro del Interior, John Reinberg, dejó en claro el alcance real de la decisión. “Hemos decidido venir aquí a la Agencia de Tránsito y Vigilancia de Samborondón y tomar las instalaciones de aquí, la infraestructura cultura tecnológica y también los medios logísticos para que Policía Nacional pueda hacerse cargo”, afirmó, evidenciando que no se trata solo de coordinación, sino de control operativo.

El funcionario justificó la medida señalando que Samborondón se ha convertido en un punto clave dentro de las rutas utilizadas por estructuras criminales. “Porque dentro del ataque a los grupos criminales son utilizadas las diferentes vías del cantón para trasladar droga y evitar la presencia de la Policía Nacional”, explicó, al detallar que corredores como La Aurora, Daule y los nuevos puentes forman parte de estas dinámicas delictivas.

Desde el Ejecutivo se insiste en que esta intervención busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante el uso intensivo de tecnología y recursos ya existentes. En 2025, el centro de monitoreo local gestionó más de 41.000 incidentes en coordinación con distintas entidades, lo que, según la narrativa oficial, convierte a esta infraestructura en una pieza clave para la lucha contra el delito.

El ministro del Interior, John Reimberg, es una de las caras más visibles del Gobierno Nacional Cortesía

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No obstante, el anuncio también deja interrogantes sobre el rol de los gobiernos locales en la gestión de la seguridad. Aunque no se ha reportado una oposición formal por parte del Municipio, el propio ministro reconoció que la decisión fue presentada directamente por el Gobierno.

“Acabamos de llegar, lo acabamos de presentar, ellos no han presentado ninguna oposición”, sostuvo, en una declaración que sugiere una adhesión más reactiva que consensuada.

Reinberg incluso anticipó que esta acción podría replicarse en otros territorios del país. “No le extrañe que el día de mañana tomemos otras adicionales. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otro cantón”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de nuevas intervenciones similares en otras jurisdicciones.

En el corto plazo, la Policía Nacional asumirá el control de cámaras, sistemas de vigilancia y recursos logísticos en Samborondón, con énfasis en labores de inteligencia e investigación.

“Desde el día de hoy, Policía Nacional va a hacerse cargo de las operaciones aquí”, afirmó el ministro. La medida, que se ejecuta de forma inmediata, marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad del Gobierno, pero también en la creciente tensión sobre la autonomía local frente al poder central.

Por su parte, el Municipio de Samborondón, a través de la ATV emitió un comunicado donde brinda más detalles de lo que significa este convenio de cooperación interinstitucional.

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