Omar Tello, el hombre que cultivó su propio bosque

Hace 44 años, Omar Tello pasaba yendo y viniendo, casi todos los días, desde su parcela de siete hectáreas recién comprada hasta los aserraderos de madera fina que colindaban con el río, en el Puyo, ciudad de la provincia de Pastaza. “¡Allá va ese loco con ese montón de aserrín!”, se reían y criticaban los vecinos que lo veían pasar con bultos de desperdicios de madera al hombro, mientras el sudor lo empapaba.

Así pasaba horas. El físico y los 23 años de edad le ayudaban en la labor. A veces, en lugar de aserrín, se inventaba que debía y podía funcionar el bagazo de la caña de azúcar y uno que otro material de abono mezclado con estiércol, como metodología para la reconstrucción del suelo.

Fue así como con “ideas locas” y la persistencia, en 20 años, logró restaurar la tierra casi infértil que había adquirido y ver florecer en los años consiguientes su propio paraíso selvático que tanto había soñado desde pequeño.

En la actualidad, la parcela de Omar se llama Jardín Botánico Las Orquídeas, es visitado por más de 170 especies de aves; alberga más de 1.200 especies de flora, miles de insectos y cientos de árboles en peligro de extinción como el palmito y el chontaduro, que él sembró. Además, está abierto al turismo ecológico.

Con 67 años de edad y con la realización de un bosque al que ama infinitamente, Omar se dedica también ahora al activismo de reforestación. Pues explica que en gran parte de la Amazonía ecuatoriana existe la tala desproporcionada que está alterando los hábitos alimenticios de los insectos y esto lleva a la creación de plagas que dañan los árboles y cosechas que están firmes. “El problema es la mala práctica de utilizar y no reponer”, menciona.

Omar recorre la Amazonía enseñando sus métodos de siembra, reforestación y recuperación del suelo. Además incentiva al cuidado de todos los árboles Cortesía

Para enseñar cómo reforestar y reintroducir especies de árboles en peligro de extinción, el ecologista trabaja ahora de la mano de la Fundación Pachamama, (que protege las cuencas amazónicas y los territorios indígenas), a través de la cual hace socialización de la buena práctica y de sus propios métodos con diversas comunidades en todo el Oriente del país.

El cambio climático se nos viene con más impacto. La idea es no solo conservar, sino aumentar bosques y sostener un problema global Omar Tello Ecologista

“El cambio climático se nos viene con más impacto. La idea es no solo conservar, sino aumentar bosques y sostener un problema global”, resalta. Por su trabajo de preservación del medio ambiente y por su activismo en reforestación y cultivación de plantas y árboles en peligro de extinción, ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y varios medios internacionales lo han exaltado con reportajes especiales como DW de Alemania o como la BBC de Reino Unido en su especial de ‘People Fixing the World’ (personas que arreglan el mundo).

Antes de dedicarse a su bosque, Omar trabajaba en un banco, donde llegó a ser contador. Y antes del banco, vendía plantas ornamentales de su vivero, de ahí su insistencia de tener un inmenso jardín. “Dejé mi vivero por irme al banco para ganar más. Y cuando empecé a depender solo del banco y me di cuenta que no estaba haciendo lo que me gustaba, supe que no veía mi vida en una oficina, la veía al lado de la naturaleza”, destaca.

Pérdida En las dos últimas décadas, la Amazonía ecuatoriana ha perdido más de 623 mil hectáreas por la deforestación.

Omar ríe a carcajadas al recordar cómo aquellos que lo llamaban loco por iniciar con un proyecto ambiental que no tenía ni pies ni cabeza y de dejar por ello el banco, llegaban después a admirar la belleza de su bosque y a copiar varias de sus ideas.

Además del activismo, Omar prepara la publicación de un libro llamado ‘Remembranzas del hombre que sembró su propia selva’, donde cuenta la metodología de cómo elevó su patrimonio más verde. El bosque de Omar además tiene un sinnúmero de plantas medicinales y, para muchos turistas, una energía especial.

