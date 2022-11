La mañana de este martes 8 de noviembre, la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió no aprobar el informe que concluía en recomendar al pleno del poder legislativo el juicio político en contra de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplimiento de funciones en cinco temas específicos. El documento tuvo 3 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Para el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, el trabajo realizado por la comisión no ha servido de nada cuando las “afinidades políticas y oportunistas están de por medio” y cuestionó que asambleístas del oficialismo, del Partido Social Cristiano y del Correísmo se unieran para salvar a los siete consejeros del CPCCS.

“Están llevando al pleno donde no prima el derecho, en el pleno no existe la Constitución, no existe la Ley Orgánica, ahí priman los pactos. Y ahí van a pactar, en el pleno de la Asamblea, a quienes salvar y a quienes no”, manifestó Villavicencio tras la clausura de la sesión.

El informe recogía incumplimiento de funciones en cinco causales:

Reforma del Reglamento para designar al Contralor General del Estado (4 consejeros) Ausencia de transparencia en el proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial (1 consejera) Remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo (4 consejeros) Designación del Defensor del Pueblo (e) César Córdova por no cumplir los requisitos (4 consejeros) Designación de Pablo Iglesia como titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (7 consejeros)

Sin embargo, el desacuerdo radicó en que una mayoría de comisionados concordaron en que solo en dos causales se configuró el incumplimiento de funciones y por ende no todos los consejeros debían ser llevados a juicio político. Uno de ellos fue el asambleísta Pedro Velasco (independiente) quien argumentó que en las causales de reformas a los reglamentos y remoción del presidente de la Judicatura no figura el consejero David Rosero, “él no vota en ninguno de los dos casos 2, dijo el legislador.

El Asambleísta Roberto Cuero (UNES) sostuvo que la votación no involucró un pacto entre las bancadas. “Aquí hemos hecho un análisis objetivo de las causales, hemos coincidido en esta mesa de discusión”.

Al presidente del legislativo se enviará un informe de posiciones para que luego sea puesto en consideración de los 137 asambleístas y se tome una decisión a favor o en contra de los consejeros del CPCCS.