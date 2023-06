El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, y la directora del movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, enfrentan una nueva denuncia por supuesta infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)

Esto luego de que una mayoría del pleno del TCE resolvió aceptar la apelación que presentó Bernardo Felipe Jijón Nankervis al auto de archivo expedido por la jueza Ivonne Coloma a la denuncia que presentó el 9 de mayo pasado.

La jueza Coloma envió a aclarar y completar la denuncia algo que, según ella, Jijón no hizo. Empezando, porque en la querella electoral no se habría logrado individualizar y determinar a los sujetos activos del proceso “ya que la redacción resulta confusa y divagante, lo cual no permite establecer el objeto de la litis y fundamento de su pretensión”, señalaba el fallo de Coloma.

Esto fue negado por Jijón que en su respuesta señaló que habla del “evidente y grosero proselitismo político evidenciado en varios actos durante la campaña electoral para las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana celebradas el día 05 de febrero de 2023”, del que se habría Vera con el apoyo del correísmo.

“Al respecto, en el auto de archivo no se especifica cómo el contenido de la denuncia se convierte en un requisito que por sí mismo garantice el derecho a la defensa y contradicción de las partes (…) .Por otro lado, que ‘los hechos conserven una unidad lógica y cronológica’ tampoco es un requisito determinado en la norma para justificar el archivo de la causa, en todo caso este argumento podría ser parte del análisis que sostenga la motivación del juzgador al momento de resolver respecto de la materialidad de la infracción que se denuncia”, señala la sentencia de admisión de la apelación.

Los jueces electorales ordenan devolver el expediente de la presente causa a la jueza de instancia, Ivonne Coloma, a fin de que continúe con su trámite y resolución como en Derecho corresponda.

Este es el segundo proceso que enfrentan Vera y Aguiñaga por la misma causa. A inicios de junio de 2023 el TCE también resolvió admitir la apelación del archivo de una denuncia que fue presentada por Juan Esteban Guarderas por infracción electoral que podría termina incluso con la destitución de los funcionarios.