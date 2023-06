El presidente del Consejo de Participación, Alembert Vera, recibe a Diario EXPRESO en las instalaciones de la institución en Guayaquil, para conversar sobre su primer mes de gestión y las pugnas en las que ha estado envuelta la entidad.

¿Cómo evalúa su primer mes en funciones?

Positivo, porque la ciudadanía conoce al Consejo de Participación (...). Estamos avanzando a buen ritmo.

También han tenido pugnas con otras instituciones.

No hemos buscado peleas. Quienes las han iniciado han sido ciertos organismos del Estado por actuaciones que nada tienen que ver con alguna pugna personal o política (...).

Uno de esos roces fue con el presidente por el edificio matriz. Se reunió con él. ¿A qué acuerdo llegaron?

Nos reunimos y expusimos por qué no procede terminar el contrato vía decreto. Acordamos una mesa de trabajo para ver cuál es la forma ‘más legal’ para acabar el contrato. Y en caso de ceder el edificio, ver cómo se nos va a restituir.

Nunca hubo banderas (...) No hay ningún pacto (con Lasso). Si hay cierta tranquilidad es porque cada uno está en lo suyo.

¿Qué más se conversó? Ambos han bajado las revoluciones. ¿Hay bandera blanca?

Nunca hubo bandera negra, roja ni de lucha. Nos hemos defendido de las actuaciones que consideramos ilegales (...) No hay ningún pacto ni acuerdo (...) Si hay cierta tranquilidad, es porque cada uno está trabajando en lo suyo.

Otra pugna surgió con la fiscal Diana Salazar, por el presunto plagio de su tesis y la coincidencia de las acciones del Consejo con el discurso del expresidente Rafael Correa...

No solo el presidente Correa (ha cuestionado a la fiscal Diana Salazar), sino todo el país que conoce que ese concurso (con el que se designó a Salazar como fiscal general) fue espurio y producto de la peor debacle institucional, como lo fue el trujillato.

Esta aparente agenda paralela, según los autodenominados consejeros de minoría, ha provocado fraccionamientos. Insisto, ¿no hay una agenda compartida con el correísmo?

No he visto sus declaraciones, tengo mucho trabajo como para ver sus redes sociales. En la mayoría de sesiones votamos por unanimidad, no sabría a lo que se refieren. Quien quiera que (piense que) esto es una catapulta para sus intereses particulares, no tiene ni idea de para qué fue elegido...

¿Cree que la publicidad que hicieron Correa y Marcela Aguiñaga de su candidatura no califica como promoción?

No fue publicidad y, en caso de que lo sea, no es una infracción electoral. Todas las publicidades que salieron en medios de comunicación fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Incluso mi discurso fue censurado. En un inicio decía que era el abogado del expresidente Correa y me dijeron que no lo podía decir. Sin embargo, el ‘antes estábamos mejor’ sí lo permitieron.

¿Le preocupa que se haya reactivado una denuncia sobre esto en contra suya en el Contencioso Electoral?

No nos han notificado de ninguna denuncia. Se ha desarchivado la denuncia, no ha sido admitida a trámite. Si hay proceso, pues tendremos que defendernos. Por último, si el Contencioso dice que hay infracción electoral, nos vamos.

El correísmo adelanta que buscará una Constituyente para cambiar autoridades. ¿Cómo toma la propuesta?

Hay varios candidatos con esa idea. Muchas de las falencias ocasionadas por el trujillato no se pueden absolver por simples demandas de inconstitucionalidad...

Muchas de las falencias del trujillato no se pueden absolver vía demandas (...), sino a través de una Constituyente.

Es decir, apoya la idea siempre y cuando se desestimen las decisiones del Consejo transitorio de Trujillo.

No solo eso... No hay que tenerles miedo a las enmiendas, a las asambleas. Es una forma interesante de hacer cambios.

¿Se sintió ofendido por la caricatura de Bonil? Su padre presentó una denuncia...

Esa es una noticia falsa, no se ha presentado ninguna denuncia ni demanda. Lo que haga este pobre ser humano (Bonil), totalmente intrascendente, me tiene sin cuidado. Yo conozco a mi padre, pero tal vez todos estos hijos no saben de qué padre son y por eso actúan de esa manera tan vil (...). Se actuó en derecho para conservar los originales...

¿No cree que referirse así de él, desde su posición de poder, vulnera la libertad de prensa?

Yo no me he referido (a él), él se ha referido a mí a través de sus caricaturas. Me parece grotesco y creo que a todas las personas también (...).

¿Qué opina del fallo en el caso Dhruv? Hay cuestionamientos al juez por su antecedente con el caso Singue...

Sin comentarios.