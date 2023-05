Un nuevo intento para formular cargos a dos vocales del Consejo de la Judicatura

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia Lauro de la Cadena será quien conozca el caso que involucra a los vocales del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno y al expresidente de la Corte de Pichincha Wladimir Jhaya, en un presunto tráfico de influencias.

La audiencia de formulación de cargos fue fijada por el conjuez para el próximo 7 de junio a las 08:30 en el mezanine de la Corte. Será el segundo intento de la Fiscalía para formular cargos en contra de los judiciales.

Previamente quien conoció el caso era el juez nacional Wálter Macías pero fue recusado por la vocal Barreno con el argumento de que entre ambos existía una enemistad manifiesta lo que restaría objetividad al juez a la hora de conocer el expediente. La demanda no fue acogida por el juez Luis Rivera tras la audiencia en la que escuchó a las partes.

Un día después el juez Macías fue suspendido por tres meses. La denuncia de carácter administrativo fue presentada en el Consejo de la Judicatura por Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, ambos condenados en el caso Las Torres. Eso motivó la suspensión.

La diligencia se realizará de forma telemática según la providencia judicial.

Jesús López es el defensor del expresidente de la Corte de Pichincha. Según las sospechas en el despacho del juez Jhaya se habría efectuado una reunión con el actual presidente de la Corte Provincial. En la cita se habrían producido posibles anomalías en el despacho de una acción de protección presentada por la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en junio de 2022 para impedir su destitución del cargo.

Según López, la reunión habría sido grabada por una jueza que pasó al sistema de protección de víctimas. El abogado mencionó que en la grabación se habría escuchado a Morillo pedir que se hagan las gestiones debidas. La justificación de la jueza para grabar el diálogo habría sido que fue porque notó que las cosas estaban raras y porque fue en una dependencia que no era la normal.

Los vocales Morillo y Barreno se han pronunciado a través de comunicados. Barreno dijo que continuará colaborando con la investigación de los hechos. Agregó que es de su interés que los mismos se esclarezcan y que se investigue con total objetividad.

Me he caracterizado por mi trabajo transparente y ético.

Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura

El abogado López indicó que ha analizado todo el expediente del caso y no se puede oponer a la formulación de cargos. Reconoció que no hay violación del derecho a la defensa. Él no hará ningún incidente pero presentará los arraigos en favor de su defendido en caso que la Fiscalía pida prisión preventiva.