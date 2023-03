Lo que se temía, ocurrió. Luego de la fuerte lluvia que cayó en varios sectores de Guayaquil durante la madrugada de este martes 14 de marzo, un vehículo quedó atrapado entre las rocas de un terreno baldío.

La desgracia ocurrió en Bellavista Alta, un sector que meses atrás EXPRESO ya había alertado su peligrosidad de accidente en un reportaje publicado; sin embargo las autoridades no atendieron el pedido ciudadano.

Vuelve el miedo al deslizamiento de tierra en Colinas de la Alborada Leer más

Henry Muñoz, dueño del vehículo afectado, cuenta que el salió cerca de las 06:00 y se encontró con su carro de marca Mazda sepultado entre las piedras de un terreno vecino. "Yo salí como todos los días y me di cuenta que mi carro estaba sepultado en medio de escombros. De inmediato llame a las autoridades que en dos horas llegaron para tratar de liberar mi carro" dijo el propietario del carro que asegura que no es primera vez que ocurre. "Hace un mes fue otro carro y ahora el mío. Yo escuché que hubo lluvia en la madrugada, pero no imaginé que iba a ser lo carro el afectado.", explicó Muñoz que calcula que las reparaciones de los daños podría estar por los $900.00

Por su parte el vecindario, indicó muy molesto que esto se está volviendo una mala costumbre. "Este problema es viejo siempre que llueve fuerte hay deslizamiento de tierras. Normalmente cierra las calles, pero está vez dejó un carro afectado, pero esto no es nuevo y nunca nadie hace nada", reclamó Andy Cañizares que admite está preocupado por la transición en la alcaldía. "Ahora menos harán algo, si ya se va Viteri. Seguro le deja el muerto (problema) al nuevo Alcalde" reclamó enérgico.

En el sitio estaba personal municipal que con varias maquinarias trataban de dejar limpia la calle afectada que durante toda la mañana estuvo cerrada al tráfico debido al lodo formada por la lluvia, la tierra y las piedras que cayeron del terreno del que nadie se hace responsable y que, cómo indican, suele causar problemas en la época invernal.