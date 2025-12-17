Nueve militares reciben sentencia de cárcel por destruir el radar de Montecristi

Los 9 militares de la FAE deberán pasar nueve años de cárcel por el delito de sabotaje. Fiscalía presentó más de 100 pruebas

El radar, ubicado en el cerro de Montecristi para detectar avionetas ilegales, fue destruido en 2021 por 9 militares, según la investigación de la Fiscalía.

Cuatro años después del ataque, un Tribunal de Garantías Penales halló culpables a nueve militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) del delito de sabotaje y los sentenció a pasar nueve años y tres meses de cárcel por su supuesta participación en el delito de sabotaje por la destrucción del radar de Montecristi, registrada en noviembre de 2021 en la provincia de Manabí.

La Fiscalía General del Estado informó este 17 de diciembre de 2025 que durante la audiencia de juzgamiento se presentaron 70 testimonios e igual cantidad de pruebas documentales en contra de los militares ahora sentenciados.

Entre los elementos de convicción se exhibieron dos asistencias penales internacionales con Estados Unidos y España, las cuales fueron empleadas para aclarar los hechos ocurridos hace cuatro años, cuando una explosión provocó la destrucción de un radar colocado para el control de vuelos irregulares, en la cima del cerro Montecristi, en la Costa de Ecuador.

¿Ataque o falla mecánica del radar?

Además, el análisis de los explosivos confirmó que los objetos tenían un "alto poder", eran utilizados exclusivamente por las Fuerzas Armadas y dejan "un escaso rastro tras su detonación", indicó la Fiscalía en un comunicado. Estas conclusiones permitieron "descartar la hipótesis de una falla mecánica" y coinciden con el informe de la Junta de Accidentes de la FAE, donde se estableció que la destrucción del radar "no fue por una falla mecánica o electrónica" sino que había sido provocada.

Otros de los elementos en contra de los militares, ahora sentenciados por sabotaje en grado de participación por omisión, fueron los informes de la empresa fabricante del radar y los documentos que acreditaban que la zona donde fue instalado el sistema "fue declarada para la seguridad nacional", durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, añadió el Ministerio Público.

Sentenciados debían cuidar el radar

En principio, 10 uniformados de la FAE fueron procesados, pero uno de ellos falleció. Los imputados se encargaban de patrullar y custodiar el sistema de vigilancia. Sin embargo, "adecuaron su conducta típica, antijurídica y culpable a lo previsto para el delito de sabotaje", señalaron los jueces del Tribunal.

Además de la sentencia de cárcel, los militares deberán pagar una multa y la reparación integral por su delito, cuyos montos serán notificados en la sentencia escrita que emita el Tribunal.

El radar destruido fue instalado hace cuatro años y era parte del sistema de defensa aérea del país que buscaba detectar a las avionetas que empleaban las bandas narcotraficantes para aterrizar en las pistas de Manabí.

El aparato de control funcionó un poco más de una semana, contó con una inversión de 11 millones de dólares y estaba custodiado por 14 militares. Sin embargo, 10 de ellos fueron enjuiciados.

