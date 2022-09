Situación. El retraso en la cirugía de Angélica ha provocado que a la fecha ya no pueda caminar sola.

En el Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS), al norte de Quito, también se viven escenarios de pacientes que deben peregrinar por la falta de atención médica oportuna. En esta casa de salud encontramos el caso de Angélica Andrade, una mujer de 62 años de edad que sufre de escoliosis (una enfermedad que de a poco desvía su columna) y está a la espera de una operación quirúrgica.

Se atiende en el HPAS desde hace varios años por otras dolencias, pero hace cuatro le detectaron esta patología y fue tratada con medicamentos y rehabilitación, pero sin el éxito esperado.

Su hijo Geovanny conversó con EXPRESO tras salir del hospital y recibir medicamentos, que “enhorabuena hay”, porque si no le habría tocado comprarlos fuera. Contó que en noviembre del 2021 su mamá ya tenía definida la fecha para la cirugía, pero a días de ingresar a quirófano esta fue suspendida por falta de insumos médicos.

“Dos días antes, después de la última evaluación del médico cirujano, nos llaman y nos dicen que no se puede hacer la operación porque no hay insumos”, recuerda Geovanny. Agrega que indagó a qué se referían con “falta de insumos” y recibió la respuesta de que no había presupuesto para las varillas a implantar en la columna.

La evolución de su enfermedad ha sido muy desastrosa. A las autoridades les pido que agilicen los procesos. No hay mucho personal médico, los que están no se abastecen. Katherine Espín, hija de paciente

Pero aquello fue el inicio de un periplo que hasta la fecha sigue sin tener un final exitoso. La señora Angélica fue derivada al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, pero tampoco pudo ser intervenida allí, porque el cirujano le indicó que no podría operarla porque los quirófanos estaban averiados. Aquello ocurrió en enero de este año. Su caso nuevamente volvió a estar en manos del HPAS, pero por falta de especialistas en columnas, durante este tiempo no ha podido tener una cita médica para seguir con el proceso y obtener una nueva orden para ser intervenida.

“Estamos a la espera desde hace cuatro meses que el centro de salud de Las Casas nos responda que ya tenemos cita con traumatología en el hospital... Pareciera que el Pablo Arturo Suárez no tiene especialistas, solo hay uno o dos. Y ojo, no es que con la cita mi mamá ya va a ser operada. Nuevamente el médico deberá enviar exámenes y todo lo relacionado. Como van las cosas, no creo que pueda ser operada este año”, prevé Geovanny.

Después de la última evaluación del médico cirujano, dos días antes de la cirugía nos llaman y nos dicen que no se puede hacer la operación porque no hay insumos. Geovanny Espín, hijo de paciente

El HPAS es una casa hospitalaria de categoría 2 y tiene 26 especialidades, 8 quirúrgicas y 18 clínicas, entre ellas traumatología. En esta área existen 15 médicos especialistas y según datos entregados a este Diario, entre enero y agosto de este año han sido atendidas 4.391 pacientes. Pero esos datos no convencen a los hijos de Angélica, por el tiempo que tienen esperando por una cita.

En mayo de este año, Juan Barriga, representante de las Asociaciones de Médicos de Hospitales del Ministerio de Salud, denunció que “solo en el área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez tenemos 600 pacientes en listas de espera desde antes de que inicie la pandemia. Esta misma realidad ocurre en otras especialidades”, declaraba en los medios de comunicación en ese entonces.

El estado de salud de Angélica sigue deteriorándose. Sus hijos no tienen los recursos económicos para pagar una intervención en un hospital privado, porque está podría alcanzar hasta los $ 8.000 .

Este Diario buscó a la gerente del hospital, para conocer cuál es la situación del área de traumatología, pero por sus ocupaciones fue imposible que ayer nos atienda.