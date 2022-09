La Asamblea Nacional no votó este, 8 de septiembre de 2022, la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) pese a que la votación de la semana pasada alcanzó los apoyos suficientes para ser reconsiderada.

Fue el asambleísta independiente Gruber Zambrano el que planteo la reconsideración. El pedido fue solicitado por escrito por el presidente Virgilio Saquicela, aunque el procedimiento parlamentario no contempla que se lo haga de esa forma. Hubo 85 apoyos.

Acto seguido, Saquicela pidió a la secretaría que constante si había una moción para tratar la censura y destitución. La respuesta fue negativa. Luego, que se verifique si la interpelante Viviana Veloz (Unes) se encontraba en el pleno para que sustente la suya del 1 de septiembre pasado.

🚨#Urgente | Nuevamente se prentende desconocer la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El Art. 145 es claro en su aplicación. No se necesita presentar una moción por escrito para reconsiderar lo votado.#BancadaAcuerdoNacional pic.twitter.com/5knrJpzE7Q — Nathalie Arias A. 🇪🇨 (@Nathie_Arias) September 8, 2022

Veloz no dio señales de vida ese momento, aunque se la vio caminando por varias comisiones y espacios del Palacio Legislativo desde temprano. Incluso, estuvo conversando con Saquicela antes de que inicie la sesión.

Según el presidente, si no había quien lo mocione, no se podía votar por la censura y destitución. Eso fue rechazado por la asambleísta por CREO, Nathalie Arias, quien aseguró que no era necesario presentar ni argumentar un nuevo pedido, porque está vigente el de la semana pasada.

En la misma línea se pronunció Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática (ID) y el independiente Pablo Velasco, entre otros legisladores que en la anterior sesión no votaron a favor de la censura y destitución.

Johanna Moreira, de la ID, denunció que el asambleísta Luis Almeida, del Partido Social Cristiano (PSC), que actuó como segundo interpelante, también abandonó apresurado el hemiciclo de la Asamblea ante la posibilidad de que se proponga que sea él quien asuma la moción. Almeida hasta conversó con Saquicela y registró su presencia, pero luego de un diálogo con el jefe de su bloque, Esteban Torres, dejó el Pleno.

Saquicela propuso un receso de quince minutos para resolver el camino jurídico a seguir en este caso. Cuando volvió insistió en preguntar si se había ingresado alguna moción y al recibir una respuesta negativa decidió suspender el punto por falta de la interpelante.

Luego, dispuso que continúe el tratamiento del Proyecto de reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para Garantizar los Presupuestos Incrementales en salud y educación, impulsado por el correísta Pabel Muñoz.