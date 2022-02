Sin piso. Si había alguna duda de que en la Asamblea Nacional opera una nueva mayoría, hoy esto queda reconfirmado. Legisladores de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano y parte de Pachakutik no dieron cuórum a la sesión convocada la noche de hoy, 26 de febrero de 2022, por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Pasada las 22:00 inició la sesión virtual y por casi una hora se esperó para completar el mínimo de 70 legisladores e instalar la sesión, pero solo se conectaron 67. El resto de 70 asambleístas de las bancadas antes mencionadas no se conectaron.

Esta es la primera sesión del pleno luego de una accidentada del pasado jueves en la que la misma nueva mayoría, en medio de gritos, obligó a Llori a suspenderla por considerar que no existían las garantías para continuar y posterior a que el legislador Esteban Torres, de las filas socialcristianas, apelara la Presidencia.

En esta se cuestionó a la presidenta por supuestamente no respetar el procedimiento parlamentario. Ella argumentó que no cometió ninguna irregularidad y que todo es parte de una conspiración en su contra, lo dijo en una rueda de prensa en la sala de sesiones del Consejo de Administración Legislativa (CAL) luego de la polémica sesión y que la oposición se quede sin luz eléctrica en el pleno. No obstante, ahora es esa misma mayoría la que deja sin piso a Llori.

En la convocatoria de hoy estaba previsto retomar la sesión 759 para tratar el último punto del orden del día: conocer un proyecto de resolución para disponer la reanudación de las sesiones del pleno suspendidas para así evacuar temas sensibles para el país y evitar que el CAL archive la derogatoria de la Ley de Reforma Tributaria.

Cerca de las 20:00, el CAL sesionó de manera virtual para conocer y resolver sobre los proyecto de ley derogatoria del Ley de Desarrollo Económico que entró por el ministerio de la ley. La legisladora Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, presentó la moción de reconsideración de la decisión del CAL respecto a una eventual acción de interpretación constitucional sobre la potestad de la Asamblea Nacional para calificar proyectos que buscaban derogar dicha ley.

La moción solo obtuvo los votos favorables de Moreira, de Llori, y de la legisladora Yeseña Guamaní. El independiente Virgilio Saquicela se abstuvo y la oficialista Nathalie Arias votó en contra. El asambleísta de Pachakutik, Darwin Pereira y el correísta Ronny Aleaga no asistieron, por lo que la moción no fue aprobada.