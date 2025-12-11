Nueva denuncia por diezmos golpea a Juan González; ADN exige sanciones

La bancada ADN presentó quejas y querellas contra Juan González, a quien señalan por calumnias y presunto cobro de diezmos

Bancada ADN arremete contra Juan González y anuncia denuncias por calumnias y presunto cobro de diezmos.

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) ofreció una rueda de prensa en el hall de la Asamblea Nacional para denunciar una serie de hechos que —según sus voceros— apuntan al mismo responsable político: el asambleísta Juan Andrés González, de la Revolución Ciudadana (RC).

La jefa de la bancada, Mishel Mancheno, abrió el pronunciamiento rechazando “categóricamente” las declaraciones emitidas por González un día antes, en las que acusó al Gobierno, al presidente Daniel Novoa y a miembros de ADN de “terroristas”.

“Señor González, esas son calumnias y vamos a actuar tanto administrativa como judicialmente”, afirmó Mancheno.

ADN anuncia queja ante el CAL y querellas por calumnias

Mancheno informó que presentará una queja formal ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) con base en el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitando celeridad en el trámite para que el asambleísta sea sancionado por “declaraciones maliciosas y calumniosas”.

Además, adelantó que varios legisladores de ADN interpondrán querellas penales por las acusaciones de terrorismo.

“Estamos aquí para defender al presidente Daniel Novoa, así como lo respalda todo el Ecuador. No vamos a permitir que se lancen calumnias sin pruebas y como cortina de humo”, señaló.

Nueva denuncia por presunto cobro de diezmos golpea a la RC

La asambleísta Ana Belén Tapia reveló una denuncia enviada al correo institucional CIMBRA por un exasistente de Juan Andrés González, quien habría entregado $ 2.000 por presunto cobro de diezmos. La denuncia incluiría pruebas notarizadas de transferencias bancarias, además de testimonios de pagos exigidos para mantenimiento vehicular del asambleísta y boletos de transporte.

Según Tapia, tras las presiones y los pagos, el trabajador pidió la devolución del dinero, pero —según relató— González respondió con maltratos, insultos y finalmente lo obligó a presentar la renuncia voluntaria.

“Lamentablemente, ayer nos llamó terroristas cuando no tiene ni la ética ni la moral para hacerlo”, reclamó Tapia, quien anunció la presentación inmediata de la denuncia ante el Comité de Ética.

Tapia recordó que no es la primera vez que se reportan casos similares:

“Ya vivimos un acto similar meses atrás. Vamos a seguir trabajando para una Asamblea transparente, que no permita maltratos, presiones ni cobro de diezmos a nadie”.

“En esta Asamblea se acabaron los diezmos”

#AHORA | La asambleísta Ana Belén Tapia presentó una queja ante el #ComitédeÉtica en contra del legislador Juan Andrés González, por un presunto cobro de diezmos a uno de sus excolaboradores.



Tapia asegura que existen pruebas notarizadas que evidenciarían pagos en efectivo de… pic.twitter.com/pS41lcpdMQ — Diario Expreso (@Expresoec) December 11, 2025

La asambleísta Diana Jácome fue tajante al calificar como “inaceptable” que cualquier legislador busque lucrarse del salario de sus trabajadores, independientemente de la bancada a la que pertenezca. “Si estuvieron acostumbrados a esas irregularidades y actos bochornosos, aquí se les acabó”, dijo. También hizo un llamado a que cualquier ciudadano o funcionario denuncie estos hechos: “En esta Asamblea se acabaron los diezmos. Quienes conozcan irregularidades, denúncienlo”.

