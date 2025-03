¿Una nueva Asamblea Constituyente? Candidatos hablan de ella, sin dar detalles

Una Asamblea Constituyente no es una especie de sastrería, para hacer constituciones a la medida. Eso, en resumen, aclaran quienes integraron la del 2007-2008 y un abogado, ante el interés al respecto de los finalistas del balotaje.

¿Quiénes quieren reformar la Constitución?

El 25 de febrero, en Radio Candela, en El Oro, el presidente-candidato Daniel Noboa adelantó que planea convocar a una Asamblea Constituyente, “que sea muy clara en sus objetivos, rápida y no al estilo Correa, que se demoró dos años; tampoco de plenos poderes”.

Noboa señaló que “necesitamos reformas muy profundas a la Constitución, para volver a darle el poder y la tranquilidad al ciudadano que hace las cosas bien”. Criticó algo que -según él- ocurre: “Si te vas preso eres población vulnerable y puedes entrar a una sala de emergencia antes que una joven de 25 años. Me parece absurdo declarar vulnerables a quienes cometieron crímenes violentos y eso lo pusieron en la Constitución”.

Las opiniones

Para Lenin Hurtado, abogado y exasambleísta constituyente, por el MPD (hoy UP), ya parece que al siguiente mandatario habría que preguntarle: ¿Cuáles son los aspectos que no le gustan de la actual Constitución? En referencia a la declaración de Noboa, consulta: ¿en qué artículo se dice que un delincuente tiene preferencia en un centro médico? Y recuerda que la carta de derechos del artículo 66 no es una invención ecuatoriana, están reconocidos internacionalmente. No es un invento del socialismo del siglo XXI o del progresismo, son consecuencia de una pelea que universalmente se ha dado.

Rafael Correa también quiere reforma

Pero no solo Noboa, uno de los finalistas del balotaje, busca remendar la Constitución del 2008. En agosto del 2024, el expresidente Rafael Correa, una vez que la Revolución Ciudadana presentó a Luisa González y Diego Borja como su binomio adelantó que tienen en mente llamar a Asamblea Constituyente. “Dirán que es para apoderarnos de la justicia”, comentó y dijo que solo buscarán “devolverle la justicia a la gente, el poder a la gente”.

Luisa González, desde la campaña del 2023, ha dicho que se necesita una Constituyente, “para reorganizar el Estado. El Trujillato nos heredó instituciones que no funcionan, no le garantizan a la ciudadanía sus derechos, una Corte, que antojadizamente emite fallos”.

Sin consulta popular, no hay Constituyente

Para el abogado Mauricio Alarcón, los dos finalistas hablan de un proceso constituyente de forma superficial, sin ahondar en las reformas que buscan. Además, él apunta que quien manda y define la existencia de una asamblea así es el ciudadano. La única forma de activarla -recuerda- es la consulta popular.

En esa línea, Alberto Acosta, quien presidió la anterior Asamblea Constituyente, enfatiza en que en el artículo 444 de la Constitución están las reglas para convocarla. En él se especifica que puede solicitarla el presidente de la República, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o el 12 % de inscritos en el registro electoral. En la consulta popular se debe incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral.

“Cualquier otra vía sería dictatorial”, dice Acosta. También que debería durar un año para “hacer las tareas con calma y con gran participación popular, como ocurrió en el 2007- 2008”. Recalca que desde que Ecuador aprobó mayoritariamente en las urnas la Constitución, el 28 de septiembre del 2008, varios grupos de poder empezaron una campaña sistemática en contra de lo trabajado en Montecristi. Lamenta que quien la impulsó y reiteró que “era la mejor Constitución del mundo”, se convirtió en su “principal violador” y haya planteado una nueva.

No ve razones para convocar a una nueva Asamblea Constituyente. Considera que Noboa quizá busca “construir un país empresarial, extractivista y aperturista a ultranza”.

"Quienes repiten que esta Constitución del 2008 es demasiado garantista, renuncien al debido proceso, al derecho a la defensa, entre otros". Lenin Hurtado, exasambleísta constituyente

Otra exasambleísta constituyente

La abogada Betty Amores, exasambleísta constituyente, anota que cuando no hay claridad sobre las soluciones a los problemas que tiene el país, como el de la seguridad, siempre se recurre a la muletilla de reformar la Constitución. Cree que Ecuador tiene demasiados retos, como para pensar en que la solución es alterar el texto de la norma vigente.

Si consideran que un problema es el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) se equivocan, dice Amores. “La solución no es quitar la institucionalidad, el reto es encontrar a integrantes éticos”.

Lenin Hurtado pregunta si una Constituyente debería coexistir con la Asamblea Nacional. Y si en una elección de sus integrantes se repetiría una votación que deja dos bloques, la RC y ADN. “¿Y si nos pasa lo de Chile, que no ha logrado aprobar la nueva Constitución, luego de más de un intento?”.

