Daniel Noboa destacó la importancia de la consulta popular prevista para noviembre, calificándola como un punto de inflexión para el país.
Noboa sobre consulta popular: "Decidimos si avanzamos o seguimos anclados al pasado"

Durante la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil Juan Bautista, Noboa habló sobre la consulta popular

Durante la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil Juan Bautista en el cantón Daule, el presidente Daniel Noboa destacó la importancia de la consulta popular prevista para noviembre, calificándola como un punto de inflexión para el país. “En ella decidiremos si seguimos anclados al pasado o si avanzamos hacia un mejor futuro”, afirmó el mandatario, en un discurso que combinó anuncios de inversión social con mensajes políticos

El nuevo centro atenderá a 99 niños de entre 12 y 36 meses, provenientes de seis recintos del cantón. Según Noboa, esta obra forma parte de una estrategia nacional que ha beneficiado a más de 288.000 niños en todo el país, con una inversión de $113 millones. Solo en la provincia del Guayas, más de 62.000 menores acceden a servicios de desarrollo infantil a través de programas como “Creciendo con Nuestros Hijos” y los Centros de Desarrollo Integral

El jefe de Estado también habló sobre leyes orientadas a mejorar la seguridad, la justicia social y el empleo. “Construir un Ecuador más justo y solidario requiere de decisiones firmes y de acciones concretas”, señaló. En ese contexto, defendió la consulta popular como una herramienta para consolidar reformas y enfrentar resistencias políticas

El nuevo centro atenderá a 99 niños de entre 12 y 36 meses, provenientes de seis recintos del cantón.

Además, Noboa aprovechó el acto para destacar el rol de su movimiento político, Acción Democrática Nacional (ADN), y cuestionar a sectores opositores que han denunciado presuntas irregularidades en procesos electorales. “Nuestro mayor activo no es el poder, sino el cariño de la gente”, concluyó

Por su parte, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, informó este lunes 8 de septiembre de 2025, desde el Palacio de Carondelet, que el Gobierno enviará nuevas preguntas y reformulará las que fueron rechazadas por la Corte Constitucional del Ecuador en el marco del proceso de referéndum y consulta popular impulsado por el presidente Daniel Noboa.

