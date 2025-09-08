Ruta de la marcha de Daniel Noboa en Guayaquil: lo que debes saber

La movilización iniciará a las 09:00 desde la calle Olmedo, a la altura del Club Unión

El presidente de la República, Daniel Noboa, convocó a una marcha ciudadana en Guayaquil para el próximo jueves 11 de septiembre de 2025, con el objetivo de expresar el compromiso del Gobierno y la ciudadanía con la paz, la justicia y la seguridad.

La movilización, que se realizará en el centro de la ciudad, iniciará a las 09:00 desde la calle Olmedo, a la altura del Club Unión. Desde allí, los participantes recorrerán la avenida 9 de Octubre, una de las principales arterias de Guayaquil, hasta llegar al Malecón 2000, donde finalizará el acto.

Esta será la segunda marcha convocada por el mandatario en menos de un mes. La primera se realizó en Quito, en respuesta a decisiones de la Corte Constitucional que suspendieron artículos de leyes impulsadas por el Ejecutivo. En esta ocasión, la convocatoria se enmarca en un llamado a la unidad nacional frente a los desafíos de seguridad y gobernabilidad.

El presidente Daniel Noboa convocó una nueva marcha para el 11 de septiembre de 2025. CORTESIA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La vocera del Gobierno aseguró que no se usarán fondos públicos

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, aseguró que la marcha será pacífica, no utilizará fondos públicos y está abierta a la participación de todos los ciudadanos, sin distinción de ideología o afiliación política. “Todos los ecuatorianos estamos del lado de la paz, de la justicia y de la seguridad”, afirmó.

En redes sociales, la Presidencia resaltó que el objetivo de la marcha es expresar “de manera firme y pacífica el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia, valores fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho”.

