Marcha en Guayaquil convocada por Noboa no usará fondos públicos, afirma Jaramillo

La vocera Carolina Jaramillo aseguró que la marcha no es financiada con fondos públicos

El presidente de la República, Daniel Noboa, llamó a la ciudadanía a participar en una marcha por la paz y la justicia que se realizará el próximo jueves 11 de septiembre en Guayaquil. La convocatoria fue oficializada por la Presidencia de la República a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales.

La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, detalló este lunes 8 de septiembre, que la concentración iniciará en la calle Olmedo, frente al club La Unión, y avanzará por la avenida 9 de Octubre, hasta llegar a la intersección con el Malecón Simón Bolívar.

Según Jaramillo, el Gobierno busca garantizar que la movilización tenga un carácter pacífico y ciudadano.

“Hoy el Gobierno también tiene derecho a manifestarse en una marcha pacífica que convoca a los ciudadanos para reafirmar el compromiso con los ecuatorianos”, señaló.

La funcionaria además aclaró que la jornada no será financiada con fondos públicos, sino que responde a una convocatoria abierta para todos los sectores de la sociedad.

En redes sociales, la Presidencia resaltó que el objetivo de la marcha es expresar “de manera firme y pacífica el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia, valores fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho”.

Marcha por la paz en Guayaquil: un llamado nacional

La movilización prevista para el 11 de septiembre se enmarca en la estrategia del Gobierno de resaltar los valores democráticos y la unidad nacional frente a los desafíos sociales y políticos que enfrenta el país.

El presidente Noboa invitó a la ciudadanía de todo el país a sumarse al recorrido en Guayaquil y destacó que esta acción busca enviar un mensaje claro en favor de la defensa de la paz, la justicia y la democracia en el Ecuador.

