Noboa invitó a periodista a ser candidato constituyente de ADN en plena entrevista

El presidente insistió y el periodista le habló de su carrera de 40 años en la comunicación

Sorprendentemente, durante una entrevista, el presidente Daniel Noboa invitó al periodista Miguel Rivadeneira a integrar la lista de candidatos de su movimiento, ADN, para la Asamblea Constituyente que promueve. La propuesta surgió mientras Rivadeneira le pedía precisiones sobre las reformas que el mandatario pretende impulsar a través de ese proceso.

El periodista, que trabajó por años en Radio Quito- Ecuadoradio y ahora es parte de Radio Democracia, siguió adelante con las preguntas. No le dio un no rotundo. Por lo que el mandatario insistió. "En la lista de Pichincha van a ser siete candidatos, la primera va a ser mujer, lo invito a ser usted el segundo candidato de ADN para Pichincha. Seguro va a entrar.

Miguel Rivadeneira, jubilado de lo que fue EL COMERCIO, le contestó: "¿Y el resto, más allá de quien ha hecho comunicación más de 40 años?".

Noboa le dijo: "De esta manera vamos a darle mucho mayor peso a esa Asamblea Constituyente. Tiene experiencia, gente que ha vivido el ejemplo de la Constitución pasada. Usted es el perfecto ejemplo, sería segundo en las listas de Pichincha; por la alternabilidad primero irá una mujer, el segundo sería usted. No se me ocurre mejor nombre. Lo invito".

"Voy a citar el nombre de un reconocido catedrático por la USFQ, Pablo Lucio Paredes", dijo Rivadeneira. Noboa le contestó: "Así pasa en la democracia, a veces que la mayoría de la Asamblea decide otra cosa, es la democracia, usted me está hablando de que a uno no le hacen caso, no le atienden. Yo le haría caso, creo que usted tiene una opinión valiosa. Pero si la mitad más uno decide que no acepta su propuesta, es la democracia".

